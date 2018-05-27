Safranbolu'da kaza: 6 yaralı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük,(DHA) - KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde kavşakta otomobilin, başka bir otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Safranbolu ilçesi Bostanbükü köyü kavşağında meydana geldi. Karabük\'ten Kastamonu yönüne giden Faruk Coşar (27) yönetimindeki 78 BA 346 plakalı otomobil, kavşakta Alparslan Özcan (44) yönetimindeki 78 DE 867 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler Coşar ve Özcan ile her iki araçta bulunan Kadriye Küren Özcan (35), Betül Özcan (5), Ayten Güzel (47) ve Mevlüt Kocakaya (23) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



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