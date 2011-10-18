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Yaşam

Safra kesesinden 60 taş çıktı HAKKARİ (A.A)

18 Ekim 2011 19:49

-Safra kesesinden 60 taş çıktı HAKKARİ (A.A) - 18.10.2011 - Hakkari'de ameliyat olan Safya Taş'ın safra kesesinden 60 taş çıkarıldı. Hakkari'de rahatsızlanan 36 yaşındaki Safya Taş, yakınları tarafından Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.İsmail Biri, gerekli tetkiklerin ardından hastayı safra kesesi ameliyatına aldı.  Operasyon sırasında Taş'ın safra kesesinden 6 tanesi 1,5 santimetre boyunda olmak üzere toplam 60 taş çıkarıldı. Genel Cerrahi Uzmanı İsmail Biri, hastanın yaklaşık 4 yıldır safra kesesinden rahatsız olduğunu ancak korktuğu için ameliyat olmak istemediğini söyledi.  Hastaya ameliyat olmaktan değil, olmamaktan korkması gerektiğini anlattıklarını bildiren Biri, şöyle konuştu:  ''Hastalığın risklerini kendisine anlattık. Kendisi de ikna olarak ameliyat olmaya karar verdi. Safra kesesinde 6 tanesi 1,5 santimetre boyunda toplam 60 taş çıkardım. Diğer taşlar küçüktü. Küçük taşlar daha tehlikeli. Küçük taşlar safra kanalına düştüğü zaman, daha zor bir ameliyat gerçekleştirmek gerekiyor. Bizde buna müdahale ederek küçük taşların safra kanalına düşme riskini ortadan kaldırmış olduk. Şu anda hastanın sağlık durumu iyi.''

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