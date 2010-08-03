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Yaşam

SAFRA KESESİNDEN 259 ADET TAŞ ÇIKARILDI ARDAHAN (A.A)

03 Ağustos 2010 20:17

-SAFRA KESESİNDEN 259 ADET TAŞ ÇIKARILDI ARDAHAN (A.A) - 03.08.2010 - Ardahan Devlet Hastanesinde ameliyat edilen bir hastanın safra kesesinden 259 adet taş çıkarıldı. Karnındaki ağrılar yüzünden Ardahan Devlet Hastanesine giden 79 yaşındaki merkeze bağlı Çamlıçatak Köyü Muhtarı Dursunali Bilican'ın yapılan tahlillerinde, safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Bilican'ın safra kesesinde bulunan ve en küçüğü bezelye büyüklüğünde olan 259 adet taş ameliyatla çıkarıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Nejat Akın, yaptığı açıklamada, sonuç karşısında şaşırdıklarını belirterek, ''Benzeri ameliyatlarda 1 veya 2 adet taş çıkar. Ancak bu hastamızdaki çıkan taşlar bizleri şaşırttı. Sayı çok fazla'' dedi. Muhtar Bilican da ameliyattan sonra kendisini çok iyi hissettiğini, evinde dinlenmeye çekildiğini söyledi.

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