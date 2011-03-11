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SAFİYE SOYMAN ŞİKAYETÇİ OLDU İSTANBUL (A.A)

11 Mart 2011 15:37

-SAFİYE SOYMAN ŞİKAYETÇİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 11.03.2011 - Sanatçı Safiye Soyman, adına internette sahte profil sayfası açılan kızıyla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek şikayette bulundu. Sanatçı Safiye Soyman, kızı Ümran Erler adına bir internet sitesinde (facebook) sahte profil oluşturulması ve hakkında karalama yapılmasına ilişkin, şikayette bulunmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar Büro Amirliğine geldi.  Ümran Erler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, internette adına açılan sahte profille ilgili şikayette bulunduklarını belirterek, ''Bizimle ilgili birtakım karalama çalışmaları yapılıyor. İnternet üzerinden sahte mailler oluşturuluyor. Onunla ilgili savcılığa başvurduk. Şikayet için geldik. En kısa zamanda bulunacak inşallah. Polisimize güveniyoruz'' dedi. Olayla ilgili savcılık talimatıyla çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

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