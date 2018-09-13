Safiye Karakaş davasında İzmir Barosu müdahil oldu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, Safiye Karakaş\'ın (28), eşinin yeğeni tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak, öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi. Davaya müdahil olmak isteyen İzmir Barosu\'ndan gelen talep, kabul edildi.

Bozyaka Semti 3099 Sokak\'ta, 10 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Diyarbakır\'da sorun yaşadığı eşini terk edip, İzmir\'e gelen, 6 çocuk annesi Safiye Karakaş, eşinin yeğeni Abdullah Karakaş ile sokakta karşılaştı. Abdullah Karakaş, yengesi Safiye Karakoç\'u tabancayla vurarak, öldürdü. Olaydan sonra yakalanıp, tutuklanan Abdullah Karakaş hakkında \'tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme\', \'ruhsatsız silah bulundurma\', suç ortağı olduğu öne sürülen tutuksuz sanıklardan, ölen kadının akrabaları Mehmet K. ve Hüseyin K. hakkında \'azmettirme\', Ünal K. ve Sadiye B. hakkında ise \'yardım etme\' suçlamalarıyşa dava açıldı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Abdullah Karakaş, tutuksuz yargılanan Hüseyin K. ve tarafların avukatları katıldı. İzmir Barosu\'nca davaya müdahil olma talebinde bulunuldu. Duruşma savcısı da baronun talebinin kabul edilmesi ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Tutuklu sanığın avukatı, müvekkilinin adli kontrol şartları uygulanarak, tahliye edilmesini istedi. Mahkeme heyeti, \'atılı suçun kadın cinayeti olması, toplumun genelini ilgilendirmesi ve baronun yaptığı hizmetin kamusal olması\' gerekçesiyle İzmir Barosu\'nun davaya katılma talebini kabul etti ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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