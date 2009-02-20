Safina'dan erken veda

Dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan 9 bayan tenisçinin katıldığı Dubai Tenis Turnuvası’nda, 2. turun en önemli sürprizi, son Avustralya Açık finalisti Dinara Safina'nın elenmesi oldu.





Toplam 2 milyon dolar ödüllü Dubai Tenis Turnuvası, İsrailli raket Shahar Peer'e vize verilmemesinin yarattığı tartışmalar arasında sürüyor.



Son Avustralya Açık finalisti Dinara Safina, dünyanın en önemli bayan raketlerini karşı karşıya getiren turnuvaya ikinci turda veda etti. Karşılaşma boyunca 12 çift hata yapan Rus tenisçi, Fransız Virginia Razzano'ya 6-4 ve 6-2'lik iki setle yenildi.



Son Avustralya Açık şampiyonu Serena Williams, İtalyan Sara Errani karşısında zorlandı. İlk seti 6 4 kaybeden dünyanın bir numarası, ikinci seti 6-2 kazandıktan sonra, son sette rakibine oyun dahi vermedi.



Venus Williams ise kardeşinin aksine son derece rahat bir maç çıkardı. Turnuvaya 6 numaralı seri başı olarak katılan Amerikalı raket, Rus Anastasia Pavlyuchenkova'yı 6-0 ve 6-1'lik iki setle turnuvanın dışına itti.



Elena Dementieva, Avusturyalı Sybille Bammer karşısında kariyerinin 500. galibiyetinin altına imza attı. Rakibini 7-5 ve 6-3'lük iki set sonucu eleyen Rus tenisçi, maç sonrası 500. galibiyetini pasta keserek kutladı.



Birleşik Arap Emirlikleri'nin, İsrailli tenisçi Shahar Peer'e vize vermemesine tepkiler de sürüyor. Organizatörler, turnuvanın 2010 takviminden çıkarılmasına kadar gidebilecek tepkiler üzerine kendilerini savundu. Gazze'deki insanlık dramının ülkede büyük infiale yol açtığını vurgulayan organizasyon komitesi, güvenlik endişeleri nedeniyle İsrailli tenisçiye vize verilmediğini savundu.

