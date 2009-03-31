Safina ve Ivanovic elendi



Miami Açık Tenis Turnuvası'nda heyecan sürerken, 2 numaralı seri başı Dinara Safina ile 7 numaralı seri başı Ana Ivanovic turnuvaya 3. turda veda etti.



Miami Açık Tenis Turnuvası'nda bayanlarda iki önemli isim 3. turda elendi.



2 numaralı seri başı Rus tenisçi Dinara Safina, 3. turda Avustralyalı Samantha Stosur ile karşı karşıya geldi.



Mücadeleyi 2-0 kaybeden Safina, turnuvaya veda etti. Stosur karşılaşmanın setlerini 6-1 ve 6-4 kazandı.



Bayanlarda bir başka sürpriz ise 7 numaralı seri başı Ana Ivanovic'in Macar rakibi Agnes Szavay'a elenmesi oldu.



Karşılaşmanın ilk setini 6-4 kaybeden Ivanovic, ikinci seti aynı skorla alarak duruma eşitlik getirdi. Ancak Szavay üçüncü seti 6-1 kazanarak güçlü rakibini turnuvanın dışına itmeyi başardı.



