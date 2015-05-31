Safet Susic, 'Fenerbahçe'nin başına geçecek' iddiasına ne dedi?

Bosna Hersekli teknik direktör Safet Susic, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olabileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Susic yaptığı açıklamada, son günlerde basında çıkan haberleri takip ettiğini belirterek, "Yöneticilerle hiçbir irtibatım olmadı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağıma inanmıyorum" dedi.

Ntvspor’da yer alan habere göre, Susic, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde sportif direktörlüğe Giuliano Terraneo'yı getirdiğini anımsatarak, İtalyan spor adamının teknik direktörlük için kendi ülkesinden birini seçmesinin mantıklı olacağını ifade etti.

Adaylar arasında bazı İtalyan teknik direktörlerin de isminin geçtiğini basında çıkan haberlerden takip ettiğini aktaran Susic, "Sportif direktör ve teknik direktör sürekli iletişim halinde, yakın bir işbirliği içinde olmalı. Bu yüzden genellikle de aynı ülkenin vatandaşları oluyor" diye konuştu.