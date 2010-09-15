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''ŞAFAK''TA TUTUKLANAN 47 KİŞİ SERBEST MUĞLA (A.A)

15 Eylül 2010 22:14

-''ŞAFAK''TA TUTUKLANAN 47 KİŞİ SERBEST MUĞLA (A.A) - 15.09.2010 - Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis beldesinde jandarma ekiplerince düzenlenen ''Şafak'' operasyonu kapsamında açılan, 47'si tutuklu 73 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tamamı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Muğla Jandarma Komutanlığınca 4 Haziranda Muğla kent merkezi Bodrum ve Milas ilçeleri ile İzmir'de 51 adrese düzenlenen operasyon kapsamında Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ikinci  duruşması Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Sanık avukatlarının mahkemeye savunmalarını sunmasının ardından savcı, tutuklu sanıkların tamamının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını istedi. Mahkeme heyeti, 47 tutuklu sanığın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.  Kararın açıklanmasının ardından, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun önünde bekleyen tutuklu yakınları alkış tuttu, birbirlerine sarılarak ağladı. Muğla Valiliği, soruşturma sürecinde, söz konusu suçlara ilişkin Turgutreis Belediye Başkanlığına ait 2000-2009 yıllarını kapsayan birtakım ihale ve imar dosyalarına el konularak bilirkişilerce inceleme yapıldığını, bazı bilgisayarlara el konularak ekspertiz raporları düzenlendiğini açıklamıştı. 0perasyon kapsamında gözaltına alınanlardan 13'ü kamu görevlisi 47'si tutuklanmış 26 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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