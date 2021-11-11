Şafak Sezer: Sinema sektörü bitti

Uzun zamandır film projesi yapmayan ve yeni senaryo çalışmalarına başladığı belirtilen Şafak Sezer, sinema sektörünün bittiğini ifade etti.

Akşam gazetesinin haberine göre, Sezer, "Yeni film için yazdık ve çekmeye başladık. Önümüzdeki sezon seyirciyle buluşuruz" dedi.

Sinema döneminin artık bittiğini belirten Sezer, "Artık seyirciyi evden çıkaramıyoruz. Kimse sinema salonlarına gitmiyor. Diziler ve filmler artık telefonlarda... Önümüzdeki dönemlerde şu olacak 'Nerede oynadın, telefonda oynadım.' olacak. TV'yi falan unutalım artık! Bitti o işler" dedi.