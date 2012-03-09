T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şafak Pavey'e 'Uluslararası Cesur Kadınlar' ödülü

TBMM'ye seçilen ilk engelli kadın olan Şafak Pavey, tüm dünyada savunmasız topluluklar, mülteciler ve engellilerin hakları için yaptığı çalışmalar dolayısıyla üle layık görüldü.

09 Mart 2012 01:31

 

T24 - CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'e, ABD Dışişleri Bakanlığının "2012 Uluslararası Cesur Kadınlar" ödülü verildi. Pavey, ödülünü, Dünya Kadınlar Günü'nde ABD Dışişleri Bakanlığında yapılan törenle aldı.

TBMM'ye seçilen ilk engelli kadın olan Şafak Pavey, tüm dünyada savunmasız topluluklar, mülteciler ve engellilerin hakları için yaptığı çalışmalar dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Pavey'in de aralarında bulunduğu 10 kadına ödüllerini, ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama ve ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton verdi.

Obama, yaptığı konuşmada, önce Hillary Clinton'ı överek, ABD Dışişleri Bakanının tüm dünyadaki kadınlara esin kaynağı olduğunu söyledi.

Cesur Kadınlar dülüne layık görülen 10 kadından övgüyle söz eden Obama, bu kadınların karşılaştıkları risklere ve zorluklara rağmen yollarına devam ettiklerini, çünkü sadece kendi hak ve özgürlükleri için değil, pek çok kişinin hak ve özgürlükleri için mücadele ettiklerini bildiklerini vurguladı.

Obama, fiziksel engellerine rağmen Şafak Pavey'in, sadece parlamentoda sandalye kazanmakla kalmayıp, tüm dünyada başka ülkelere seyahat ederek, BM Engelli Hakları Sözleşmesi için destek kazandığını belirtti.

Michelle Obama, sözlerinde Pavey'in yaşam felsefesine atıfta bulunarak, “Yaşadıklarınız diğerlerine örnek olacaktır” dedi.

 

 

ETİKETLER

Şafak Paveyödül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24