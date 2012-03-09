Şafak Pavey'e 'Uluslararası Cesur Kadınlar' ödülü

T24 - CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'e, ABD Dışişleri Bakanlığının "2012 Uluslararası Cesur Kadınlar" ödülü verildi. Pavey, ödülünü, Dünya Kadınlar Günü'nde ABD Dışişleri Bakanlığında yapılan törenle aldı.

TBMM'ye seçilen ilk engelli kadın olan Şafak Pavey, tüm dünyada savunmasız topluluklar, mülteciler ve engellilerin hakları için yaptığı çalışmalar dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Pavey'in de aralarında bulunduğu 10 kadına ödüllerini, ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama ve ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton verdi.

Obama, yaptığı konuşmada, önce Hillary Clinton'ı överek, ABD Dışişleri Bakanının tüm dünyadaki kadınlara esin kaynağı olduğunu söyledi.

Cesur Kadınlar dülüne layık görülen 10 kadından övgüyle söz eden Obama, bu kadınların karşılaştıkları risklere ve zorluklara rağmen yollarına devam ettiklerini, çünkü sadece kendi hak ve özgürlükleri için değil, pek çok kişinin hak ve özgürlükleri için mücadele ettiklerini bildiklerini vurguladı.

Obama, fiziksel engellerine rağmen Şafak Pavey'in, sadece parlamentoda sandalye kazanmakla kalmayıp, tüm dünyada başka ülkelere seyahat ederek, BM Engelli Hakları Sözleşmesi için destek kazandığını belirtti.

Michelle Obama, sözlerinde Pavey'in yaşam felsefesine atıfta bulunarak, “Yaşadıklarınız diğerlerine örnek olacaktır” dedi.