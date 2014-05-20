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Şafak Pavey: Tek bir AKP'li vekil bile istifasını sunarsa...

CHP'li Şafak Pavey, 'Ben iktidarın ahlaklı bir davranış gösterebilmeleri ve örnek model olmak için istifa çağrısında bulunuyorum' dedi

20 Mayıs 2014 09:12

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Pavey, Soma'daki facianın ardından iktidara örnek olmak için milletvekilliğinden istifaya hazır olduğunu söyledi. Pavey, "Tek bir AKP'li vekil bile istifa ederse, TBMM başkanlığına onunla birlikte gidip ben de kendi istifa dilekçemi vermeye hazırım" dedi.

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'ya konuşan konuşan Pavey, bu açıklamasıyla iktidara model oluşturmak istediğini belirterek, "Benim yapmak istediğim ahlaki bir davranış gösterebilmeleri için bir hatırlatma. Ben muhalefete değil iktidara istifa çağrısı yapıyorum. Muhalefet hatırlatama görevini yaptı. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in facia olmadan önce verdiği önerge ortada.

Şimdi istifa etmesi gereken Özgür mü yoksa 'kavun deposu değil soğuk hava deposu' diye açıklama yapan AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir mi? Yoksa 'akıllı olan kurtuldu diyen İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu mu' yoksa 'göstericilere tekme atan Başbakanın müşaviri Yusuf Yerkel' mi? Ben onlara örnek bir duruş göstermek istiyorum" dedi. 

Muhalefetin Meclis'i boşaltması halinde iktidarın çok daha rahat edeceğini hatırlatan Pavey, "Muhalefet giderse kim iktidara Soma'nın hesabını soracak? Muhalefet görevini yapıyor. Asıl görevini yapmayan iktidar. Ben, bu istifa çağrısı ile onlara ödevlerini hatırlatmak ve örnek duruş sergilemek istiyorum" diye konuştu. 

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