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Politika

Şafak Pavey isyan etti TBMM (A.A)

12 Ekim 2011 19:45

-Şafak Pavey isyan etti TBMM (A.A) - 12.10.2011 - CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, ''Mümkünse protez bacağımla beni baş başa bırakın çünkü biz gerçekten çok mutluyuz'' dedi. Pavey, düzenlediği basın toplantısında, kadın milletvekillerinin TBMM Genel Kurulunda pantolon giymesine imkan tanıyan teklifin Komisyona geri çekilmesiyle ilgili başlayan tartışmanın gündemde oldukça, protez bacağının, etek ve pantolonun konuşulacağını kaydetti. Bundan önceki mesleğinde bölgesel sözcülükler yaptığını, sürekli kriz masalarında dünya basınının da yerel basının da önüne çıktığını belirten Pavey, hiç bir zaman protez bacağı, etek ve pantolon konusunda bu kadar çok konuşması gerektiğini düşünmediğini söyledi. Pavey, ''İnanın bacağım ve ben bir kez daha şaşallamış durumdayız. Mümkünse protez bacağımla beni baş başa bırakmanızdır çünkü biz gerçekten çok mutluyuz'' dedi. Teklif Genel Kuruldan Komisyona çekildiğini anımsatan Pavey, ''Bir kanun yapıcısı olarak, kanunu delme imtiyazı olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla hep beraber bekleyeceğiz ve göreceğiz, 'Anayasa Komisyonundaki görüşmelerin sonucu ne olacak' diye. Ben bu konuya dahil değilim, talebi ben sunmadım. Sadece adım var bu meselede'' diye konuştu.

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