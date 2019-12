Şafak Pavey 'Dünya'nın en başarılı 10 genci'nden biri oldu

T24 - CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, Junior Chamber International – Genç Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından her yıl düzenlenen "Dünyanın En Başarılı On Genci" (Ten Outstanding Young Persons) programında ödüle laik görüldü ve dünyanın en başarılı on genci arasına girdi.



Dünyanın en büyük sivil toplum örgütlerinden JCI - Genç Liderler ve Girişimciler Derneği’nin 1938'den bugüne düzenlediği "Ten Outstanding Young Persons of the World - Dünyanın En Başarılı On Genci Ödül Programı"nın 2010 yılı Türkiye finalisti Şafak Pavey dünyanın en başarılı on genç arasına kabul edildi. Dünya çapında düzenlenen ve prestiji ile ön plana çıkan TOYP programının amacı alanında fark yaratan, özverili çalışmaları ile insanlığa katkı sağlayan bireyleri öne çıkartmak ve başarılarını duyurarak yeni nesillere ilham vermek olarak açıklanıyor.



JCI İstanbul ev sahipliğinde JCI Türkiye tarafından organize edilen ve Türkiye genelinden başvuruların değerlendirildiği organizasyonda, İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı kategorisinde Türkiye’nin En Başarılı 10 Genci arasında yer alan Şafak Pavey dünya finalinde yer alma hakkı kazanmıştı. JCI’ın faaliyet gösterdiği 115 ülkenin finalistlerini değerlendirdiği TOYP finalinde ödüle laik görülen Pavey sıra dışı öyküsü ve cesareti ile birçok başarıya imza attı.



33 yaşındaki Şafak Pavey, İstanbul`da ilk ve orta eğitimini tamamlarken içinde büyüdüğü yoğun yazı ve sanat ortamından etkilenerek toplumsal duyarlılıklara erken yaşlarında ilgi duydu. Yüksek eğitimine İsviçre’de sanat ve medya çalışmaları ile devam etti. Zürih-Cenevre treninin altına düşerek geçirdiği kazada, bir kolunu ve bir bacağını kaybetti. Uzun hastane döneminde, yeni durumuna karşı direnişi ve cesareti doktorlarının dikkatini çekince Zürih Üniversite Hastanesi’nde tez konusu olarak incelendi ve çalışma kitap olarak yayınlandı. Birleşmiş Milletler’deki görevi ile Ortadoğu, Güney Batı Asya ve Kuzey Afrika`da zor durumdaki sayısız insan için insani yardım çalışmaları yaptı. Cezayir, Sahra, Mısır, Yemen, Lübnan, Suriye, Afganistan, Irak ve İran`daki çatışma ve savaş krizlerinde görev aldı.



Toplumsal önyargıları kökünden sarsan büyük değişimlere öncülük eden Pavey’in hayranlık uyandıran mücadelesi ve kişisel başarıları sadece kendisini merdivenin zirvesine taşımakla kalmadı, aynı zamanda Türkiye’de sekiz buçuk milyon nüfuslu unutulmuş bir kesimin ikonu haline getirdi, umut ve inanç dalgaları yaydı. “Eğer bir şehri engelliler için hazırlarsanız, çocuklar, hamileler, yaşlılar dolayısı ile herkes için hazırlamış olursunuz,” anlayışını başlatan Şafak Pavey bu konuda, uluslararası mimarlar, sanatçılar ve tasarımcılarla yaptığı özel çalışmalar sayesinde dünyada “Evrensel Tasarım” konseptinin gelişmesinde büyük rol oynadı ve engelli hakları konusunda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sekretaryası’nın ilk başkanı oldu.



CHP İstanbul Milletvekili seçilmesinin ardından Birleşmiş Milletler’deki görevinden ayrılarak Türkiye’ye gelen Pavey, dünyanın en başarılı on genci programı ödülünü Kasım ayında Brüksel’de gerçekleştirilecek JCI Dünya Kongresi’nde alacak. Şafak Pavey’in ödülü ile birlikte Türkiye’nin TOYP programında aldığı dünya birinciliği sayısı sekize yükselmiş olacak.