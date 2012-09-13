Şafak Pavey, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne seçildi

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, BM İnsan Hakları Komitesi Üyeliği'ne seçildi. BM'de yapılan seçimde en çok oyu alan iki adaydan biri olan Pavey, bu göreve seçilen ilk Türk parlamenter oldu.

Türkiye, Pavey ile birlikte ilk kez komitede temsil edilecek.

Şafak Pavey, seçimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanın daha iyi bir geleceğe taşınması yolculuğunun bir parçası olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu ifade etti.

BM İnsan Hakları Komitesi üyeliğine katılımı çok yüksek bir oy güveniyle almış olmanın, çalışma azmine daha da büyük enerji kattığını vurgulayan Pavey, ''Gelecek yüzyıla yeni ve daha sağlam değerlerin aktarılmasına küresel bir platformda katkıda bulunmak duygusu, çok heyecan verici... Dünyanın her köşesinde karşılaştığımız ve karşılaşacağımız her türlü yanlış uygulamaya karşı doğrusunun varolduğunu hatırlatmak için çalışacağım'' dedi.

Pavey, bir süre önce de ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ''2012 Uluslararası Cesur Kadınlar'' ödülünü almış, ayrıca ''Dünyanın en başarılı 10 genci'' arasında yer almıştı.