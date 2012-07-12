Şafak Pavey: AKP hükümeti Alevi mahallelerini dağıtıyor

CHP milletvekili Şafak Pavey, hükümeti Alevilere karşı politika yapmakla suçladı: Hükümet Alevi mahallelerini dağıtıyor

AKP 'nin Alevi politikalarını eleştiren Pavey Twitter 'da şunları yazdı: "Hükümet sadece cemevlerine kafayı taktı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Şimdi de kentsel dönüşümle Alevi mahallelerini dağıtmayı hedefliyorlar. Mesela Ümraniye'de Alevilerin yaşadığı Mustafa Kemal Mahallesi'ne imar vermediler. Kimse neden bi mahallenin imarı yok diye soramadı."

Mustafa Kemal Mahallesi

İstanbul-Ümraniye'ye bağlı olan Mustafa Kemal Mahallesi'nin asıl adı 1 Mayıs Mahallesi idi ancak bu isim sıkıyönetim zamanı değiştirildi. Günümüze ise AKP hükümeti zamanında mahalle 3'e bölünerek bölgedeki halk Ateşehir-Esatpaşa ve Ümraniye ilçelerine kaydedildi.