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Sadullah Ergin'den Kandil'e çağrı: Daha sorumlu bir tavır bekliyoruz

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Mesud Barzani'nin Diyarbakır ziyereti için 'çözüm sürecine pozitif yansımasını temenni ediyorum' dedi

14 Kasım 2013 20:45

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, çözüm sürecinde Kandil ve BDP'den daha sorumlu bir tavır beklediklerini söyledi. Ergin, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Diyarbakır ziyaretiyle ilgili olarak da "çözüm süreci çalışmalarına pozitif yansımasını temenni ediyorum" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Diyarbakır'da Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile görüşmesini değerlendiren Ergin, "Başbakan'ın, Barzani'yle yapacağı görüşmeyi anlamlı buluyorum. Bu hem Türkiye, Kuzey Irak ilişkilerinin geliştirilmesinde hem de Irak yönetimiyle Dışişleri Bakanı Ahmet Davuoğlu'nun görüşmesi sonrasında gelinen nokta Ortadoğu'da Türkiye'ye yeni kapılar açacaktır. Yeni ufuklar geliştirecektir. Bu anlamda önemli buluyorum. Çözüm süreci çalışmalarına pozitf yansımasını temmeni ediyorum."

Çözüm sürecinde Kandil ve BDP'den daha sorumlu bir tavır beklediklerini ifade eden Sadullah Ergin, "Türkiye açısından bu kadar önemli bir meselenin çözüm sürecinde daha sorumlu tavırlar takınmak geriyor. Basit hesaplarla farklı mesajlar verilmesini ben doğru bulmuyorum. 2011 ve 2012 sürecini hepimiz hatırlıyoruz. Çözüm süreci bitsin bitiyor gibi haberler ne olacak? Bitince Kandil ne kazanacak, bölge insanı ne kazanacak ve Türkiye ne kazanacak?" şeklinde konuştu.

İmralı'ya gidecek heyetler konusunda sıkıntıların aşıldığını belirten Adalet Bakanı, "Önemli olan öngördüğümüz takvim içerisinde mesafe katedilmesidir. Mesafe alındığı sürece, şu gitmiş, bu gitmiş türü yaklaşımları ben fazla ciddiye almıyorum" diye konuştu.

Yeni anayasa çalışmalarınınsa artık çok zorlaştığını ifade eden Ergin " Biraz da anayasa yapmak değil yaptırmamak için bir gayret ortaya konuldu. Keşke bu fırsatı tepmemiş olsaydık. Keşke parlamento demokratik, sivil, çağdaş dünyayla barışık bir metni ortaya koyabilseydi. Her geçen gün bu ihtimal azalıyor." dedi.

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