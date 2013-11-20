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Politika

Sadullah Ergin'den CHP'li Batum'a: Böyle hoca olursa, böyle başarısızlık olur

Adalet Bakanlığı ve yüksek yargı kurumlarının bütçe görüşmeleri hararetli tartışmalara sahne oldu

20 Kasım 2013 10:04

Adalet Bakanlığı'nın Meclis'deki bütçe görüşmeleri hararetli tartışmalara sahne oldu.  Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile CHP İstanbul Milletvekili Süheyl Batum arasındaki tartışmaya iki partinin üyeleri de katılınca tansiyon yükseldi. Bakan Ergin’in, kendisine müdahale eden Batum’a, “Sayın Batum komisyonu sabote etmek için gelmiş. Böyle hoca olursa, hukuk fakültelerinde böyle başarısızlık olur” dedi.

Adalet Bakanlığı ve yüksek yargı kurumlarının bütçe görüşmeleri hararetli tartışmalara sahne oldu.

Tartışma, gece yarısından sonra da devam eden görüşmelerde Adalet Bakanı Sadullah Ergin soruları yanıtlarken çıktı.

Bakan Ergin’in, kendisine müdahale eden CHP’li Süheyl Batum’a, “Sayın Batum komisyonu sabote etmek için gelmiş. Böyle hoca olursa, hukuk fakültelerinde böyle başarısızlık olur” demesi üzerine ortam gerildi.

CHP’li Batum, Bakan Ergin'den önce sözlerini geri almasını istedi, ardından benzer bir üslupla yanıt vererek, “Böyle bakan olursa böyle de hukuk sistemi olur” dedi.

Darbe dönemlerini hatırlatan Ergin’in, “İktidara geldiğimizde otoritenin darbecilerin önünde önünü ilikleyen bir yargı vardı” sözleri üzerine bu kez CHP'li Özgür Özel, Başbakan Erdoğan’ın 80 darbesinin mimarı Kenan Evren'in önünde eğilmiş fotoğrafını gösterdi.

Özer’in, “Erdoğan da darbecilerin önünde cekedini ilikledi” sözleri üzerine AK Partili ve CHP’li komisyon üyeleri arasında sözlü atışmalar yaşandı.

Genel af iddiası ve dershanelerin durumunun da tartışma konusu olduğu komisyonda, Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfa Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 2014 yılı bütçeleri ile 2012 kesin hesapları kabul edildi.

 

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