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Sadullah Ergin: Turgut Özal'ın otopsisi başarıyla yapıldı

Bakan Ergin: Özal'ın ölümünden bu yana çeşitli tereddütler, endişeler dile getirilmiştir

24 Kasım 2012 19:09

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Turgut Özal'ın zehirlendiği iddialarına ilişkin,''Hangi veriler var ise ölüm anında tamamına yakın bulguları elde edebilecek bir başarılı otopsi yapılmıştır'' dedi.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Konya'da, AKP Konya İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen Medya Tanıtım Günleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetede yer alan haberde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlendiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Ergin, ''Şu anda otopsi sonucundan elde edilen veriler, 1. İhtisas Kurulu'nun değerlendirmesine tabi tutuluyor'' diye konuştu.

Bu kurulda Adli Tıp uzmanları ve üniversitelerden gelen konunun uzmanı hocaların oluşturduğu bir çalışma grubunun titiz bir mesai harcadığını ifade eden Ergin, şunları kaydetti:

''Önemli bir konudur. Ama 1. İhtisas Kurulu raporunu yazıp, bunu tescil etmedikçe Adalet Bakanı sıfatıyla benim bu konuda doyurucu bir şey söyleme şansım yok. Evet, Özal'ın ölümünden bu yana çeşitli tereddütler, endişeler dile getirilmiştir. Zaten bu tereddüt ve endişelerin dile getirilmesi sürecine bağlı olarak 19 yıl sonra mezarının açılması ve otopsi yapılması uygulamasına gidilmişti. Elde edilen veriler uzmanlarınca değerlendiriliyor. Şunu söyleyeyim; hangi veriler var ise ölüm anında hemen hemen tamamına yakın bulguları elde edebilecek bir başarılı otopsi yapılmıştır. Onun için adli tıp sürecinden sonra bu tereddütlerin izale olacağını düşünüyorum şahsen. Normal bir ölüm müdür, yoksa dışarıdan bir müdahale var mıdır? Bu sualler cevabını bulacaktır diye ümit ediyorum. Şu aşamada daha fazlasını ifade etmeyeceğim, çalışmalar devam ediyor. 1. İhtisas Kurulu resmi raporunu başsavcılığa ulaştırdığında, değerlendirmeyi ilgili başsavcılığımız yapacak.''

 

Açlık grevlerinin sona erdirilmesi

 

"Cezaevlerindeki açlık grevlerinin sona erdirilmesi için Abdullah Öcalan ile pazarlık yapıldı mı, tavizler verildi mi?'' sorusuna ise Ergin, şu yanıtı verdi:

''Biz bu cezaevlerinde bir tek vatandaşımızın canının yanmaması için, burnunun kanamaması için gayret sarf etmişizdir. Taviz anlamında verilmiş bir şey var mıdır? En ufak bir şey söz konusu olamaz. Burada olsa olsa, bir tarafta insan hayatına son verdirtmek için yapılan bir dayatma, baskıdan söz edilebilir. Diğer taraftan da devletin insanı yaşatmaya çalışan gayretinden söz edilebilir. Onun dışında herhangi bir adımdan kimse söz edemez diye düşünüyorum.''

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