-SADRİ ŞENER'E RET İSTANBUL (A.A) - 26.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan Trabzonspor Kulüp Başkanı Sadri Şener'in avukatlarınca bu yasağın kaldırılması yönündeki talep, oy birliğiyle reddedildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğince yürütülen futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Şener'in avukatlarınca mahkemeye sunulan ''müvekkil hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kararının kaldırılması'' talebine ilişkin itiraz dilekçesini değerlendirdi. Mahkeme heyeti, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliğince verilen bu kararı yerinde bularak, Şener'in avukatlarınca yapılan itirazın reddine ve Şener hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına oy birliğiyle karar verdi. Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında savcılıkça sorgulanan Şener, 200 bin TL kefalet karşılığında serbest bırakılması talebiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmiş ve mahkeme tarafından hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasının ardından 12 Temmuz'da serbest bırakılmıştı.