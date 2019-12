-SADRİ ŞENER: TRABZONSPOR AYAĞA KALKTI TRABZON (A.A) - 13.12.2010 - Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor'un kulüp başkanı Sadri Şener, bordo-mavili takımın uyanışını geride bıraktığını ve ayağa kalktığını belirterek, sezon sonunu şampiyon olarak tamamlamak istediklerini söyledi. Başkan Şener, yaptığı açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 60 bin taraftar desteğiyle oynadıklarını ve böylesine bir ortamda galip gelerek yollarına devam ettikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Karşılaşmada 60 bin Trabzonspor taraftarının takımına destek vermesinin kolay bir şey olmadığını belirten Şener, ''Bu az bir rakam değil. Bir başkan olarak da o statta böyle bir taraftar desteğiyle oynanan karşılaşmayı izlemek ve o maçtan galibiyetle ayrılmak çok keyifli oluyor. Trabzonspor'un da ne kadar seyircisi olduğunu herkes tekrar görmüş oldu'' dedi. Şener, ligde lider olmanın ve taraftarların takımı sahiplenmesinin güzel bir duygu olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: ''Trabzon şehrinden, Trabzonspor taraftarından bahsedilmesi hoş bir şey. 27 yıldır şampiyon olamayan bir Trabzonspor var. Bu taraftarımız, camiamız şampiyonluğu çok hak ediyor. Yıllar sonra tekrar çıktık, ortalığı düzledik gidiyoruz ama herkesin ayağını yere basması lazım. Efendi, mütevazi, sakin olmamız lazım. İnşallah sezon sonu da iyi olur ve şampiyon oluruz.'' Bu sezon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 bin kombine bilet sattıklarını dile getiren Şener, ligin ikinci yarısında 7 bin kombine bilet satarak, 20 bin taraftar ile birlikte şampiyonluğa gitme düşüncelerinin olduğunu kaydetti. -''SON HAFTAYA KALACAĞINI SANMIYORUM''- Başkan Şener, bu sezon şampiyonluk şansının son haftaya kalacağını tahmin etmediğini belirterek, ''Ben 34. haftaya şampiyonluğun kalacağını pek sanmıyorum. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Fenerbahçe ile oynayacağız. Sonra Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanlarımız var. Bursaspor, Gaziantepspor ve Kayserispor bize gelecek. Ben Beşiktaş maçından sonra önümüzü net olarak görürüz diye düşünüyorum. Ama belli de olmaz. 3 puanlık sistemde her şey olabilir. Oyunumuzu oynayıp yolumuza devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı. Şener, Trabzonspor'un şampiyonluk şansının her zaman olduğunu kaydederek, ''Ama şampiyon kesin oluruz denmez, denmemeli zaten. Hiçbir rakip küçümsenmemeli. Matematiksel olarak büyük avantajımız var. Ama temkinli konuşmanın faydaları var. Dünkü maçta 60 bin taraftar gelmiş, yaşanmış bir şey. Orada mütevazi olunmaz, çünkü yaşandı. Şampiyonluk ise bu sezon henüz yaşanmamış bir şey'' diye konuştu. Trabzonspor'un 39 puan ile en fazla puanı toplayarak ilk sırada yer aldığını, attığı ve yediği gollerle averajı en yüksek takım olduğunu anlatan Şener, ''Çok geniş kadrosu olan bir takım, en iyi hocası olan bir takım. İstanbul'da Olimpiyat Stadı'nın ismi Olimpiyat Trabzon Stadı olsun. Bunlar gerçek. İnşallah şampiyonluk da gerçek olur'' dedi. -''UYANIŞ GERİDE KALDI, AYAĞA KALKTI''- Trabzonspor'un uyanışını geride bıraktığını ve ayağa kalktığını ifade eden Şener, ''Bu bir iki günde olmaz. Tempolu, biraz daha hesaba kitaba uygun cesur hareket ederek, para harcayarak yapılan işlerin neticesinde olan bir şey. Birden bu olmadı. Sürpriz bir şey değildi'' diye konuştu. Başkan Şener, ''efsane geri döndü'' biçimindeki sözler üzerine ise ''Efsaneyi bir kere tarif etmek lazım. Efsane geri gitmemişti ki, hep vardı. Bu yıl çok farklı gidiyor. Şu anki puanımız diğer dönemlerde aldığımız en yüksek puan. Dönecekti zaten, hep onun için uğraştık ve bugünlere geldik. Önümüzde Karabükspor maçı ve ikinci yarıdaki 17 maç var. İnşallah onları da rahat rahat geçer de şampiyon oluruz, Şampiyonlar Ligi'ne gideriz. Bunlar önemli şeyler. Bunu başarırsak kulüp borcu biter, her alanda sınıf atlamış oluruz'' ifadelerini kullandı. -ŞAMPİYONLUK FOTOĞRAFI- Başarıda herkesin payının bulunduğunu kaydeden Şener, ''Şampiyon olursak fotoğrafta önceki üç yıllık yöneticilik yapanlar da yeni yöneticiler de karma olmalı. Şampiyonluk olursa bunda herkesin payı vardır diye düşünüyorum. Hiç kimse biz yaptık demeyecek, hep beraber yaptık diyeceğiz. Önceki dönemlerde çok fedakarlıklar yapıldı'' dedi. Sadri Şener, genel kuruldaki yönetim listesini hafta içinde Trabzon'a gelerek tam olarak oluşturulacağını kaydetti.