-SADRİ ŞENER SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Şener'in, soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından sorgulanmasının ardından, 200 bin lira kefaletle serbest bırakılması talebiyle sevk edildiği nöbetçi İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki sorgusu tamamlandı. Nöbetçi hakimlik, savcı Berk'in 200 bin liralık kefalet talebini uygun görmeyerek, CMK'nın 109. maddesinde düzenlenen ve adli tedbir uygulaması olarak geçen yurt dışına çıkış yasağı koyarak Sadri Şener'i serbest bıraktı. Serbest bırakılmasının ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinden çıkan Şener, burada bekleyen basın mensuplarının sorularına karşılık ''bağırmazsanız sorabilirsiniz'' cevabını verdi. Şener, ''Yargılama sonucunda serbest kaldık. Trabzonspor'a hayırlı olsun. Benim şahsımın beklediği bir şey yok'' dedi. Basın mensuplarının ''kefalet kesinleşti mi?'' sorusuna da Şener, ''Kesinleşti. Önemli bir şey değil. Hepinize teşekkür ediyorum'' deyip, bahçede kendisini bekleyen araçla adliyeden ayrıldı. Bu sırada adliye kapısında bekleyen bazı Trabzonsporlu taraftarlar da, serbest bırakılan Şener'e sevgi gösterisinde bulunarak, Trabzonspor lehine ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım aleyhine çeşitli sloganlar attı.