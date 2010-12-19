-SADRİ ŞENER OYUNU KULLANDI TRABZON (A.A) - 19.12.2010 - Trabzonspor'un 61. Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemi sürerken, kulüp başkanı Sadri Şener de oyunu kullandı. 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleşen genel kurulda 2. sandıkta oyunu kullanan Şener, genel kurulun camiaya hayırlı olması dileğinde bulundu. Oy verirken salonda az sayıda bulunan üyeler tarafından alkışlanan Şener, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un 42 puanla ligde önemli bir başarı yakaladığını belirterek, ''Önemli bir konumdayız. Bunu devam ettirebilmemiz için tüm camia olarak kenetlenmemiz gerekiyor. 26 yıldır şampiyonluğa ulaşamıyoruz, yakaladığımız bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Umarım birlikteliğimiz bundan sonra da devam eder ve mutlu sona ulaşırız'' dedi. Bir gazetecinin, ''Dün 'bizle uğraşacaklar' biçiminde açıklama yaptınız. Bunu biraz açar mısınız'' sorusu üzerine de Şener, ''Mesela bugün bir gazetede Galatasaray'ın Türk Telekom Arena Stadı'na ilişkin tam sayfa haber var. Açılsa da bir kurtulsak şu işten'' yanıtını verdi. Sadri Şener'in tek liste ile girdiği genel kurulda, saat 17.00'de sandıklar açılacak.