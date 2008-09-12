Sadri Şener: Hedef zirvede kalmak

Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, lig sonuna kadar zirvedeki yerlerini korumak istediklerini söyledi. Şener, yeni sezona üst üste aldıkları galibiyetlerle başladıklarını

belirterek, "Şu an için ileriye yönelik olarak konuşmak adına erken olsa da elbette hedefimiz zirvedeki yerimizi korumaktır" dedi.



Beşiktaş ile hafta sonunda yapacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade eden Şener, "Şampiyonluk yolunda büyüklerin birbirleriyle yapacakları maçlar belirleyici olacaktır. Bu maçları en iyi şekilde tamamlamak zorundayız" diye konuştu.



Bordo-mavili kulübün kuruluşunun 41. yılında gerek sahada, gerekse saha dışında örnek bir kulüp olmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Şener, şöyle devam etti:



"Trabzonspor, rekabette olduğu diğer kulüplere bakıldığında son derece genç ve dinamik bir kulüptür. Bu genç yaşına rağmen elde ettiği 6 şampiyonluk, aldığı sayısız kupa, yurt dışında elde ettiği sayısız zaferlerle kısa süreye sığdırdığı büyük başarılarla bir marka olmuştur. Bu markanın kendine özgü nitelikleri vardır. Trabzon adı, yüceliğin, inancın, inatçılığın, rekabetin,

birliğin, bütünlüğün ve kazanmanın simgesi olmuştur yıllarca. Bu değerler büyüklüğün olmazsa olmaz faktörleridir."



Yönetim kurulundaki kişilerle birlikte camianın çoğunluğunun arzusu doğrultusunda en iyi kadroyu oluşturmak adına yoğun bir çaba sarf ettiklerini anlatan Şener, "Hedefe ulaşmak adına, yönetim, teknik kadro, oyuncu bütünlüğü, tüm camianın aynı duyguları yaşaması, aynı hedefe kilitlenmesi büyük bir önem taşımaktadır. Eğer bunu becerebilirsek geçmişte elde etiğimiz başarılara ulaşmak için önümüzde hiçbir engel kalmayacaktır" diye konuştu.



Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yeni sezona hazırlanması için olağanüstü gayret gösterdiklerini ifade eden Şener, "Burada en büyük beklentimiz taraftarlarımızın bu stadyumda izleyecekleri maçlarda fair-play ilkelerine azami özeni göstermeleri. Futbol Federasyonu'nun aldığı kararlar doğrultusunda bu sezon çirkin tezahürat ya da sahaya atılan yabancı maddeler konusunda cezalar fazlasıyla arttı. Bu nedenle taraftarlarımız sakin olmalı ve herkes taşkınlık yapabilecek yanındakileri uyarmalı" diyerek sözlerini tamamladı.