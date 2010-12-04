-SADRİ ŞENER HEDEF BÜYÜTTÜ TRABZON (A.A) - 04.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de dün Bucaspor'u sahasında 2-0 yenen Trabzonspor, liderliğini sürdürerek sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor. Kulüp başkanı Sadri Şener, daha önce ligde kalan 3 maçlarını kazanma hedefleri olduğunu ve bunun ilkini Bucaspor'u yenerek gerçekleştirdiklerini belirtti. Önlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Kardemir Karabükspor olmak üzere kalan iki maçı da kazanmak istediklerini ifade eden Şener, ''Bu maçlardan da istediğimiz sonuçlarla ayrılarak önce liderliği devre, ardından da lig sonuna taşımak en büyük hedefimiz'' dedi. Bu anlamda teknik heyet ve oyunculara güvenlerinin tam olduğunu anlatan Şener, ''Şu anda taraflı, tarafsız tüm otoriterler tarafından ülkenin en iyi futbol oynayan takımı olarak gösterilmemiz bizim için gurur kaynağıdır. Ancak hem bu unvana hem de liderliğe layık olabilmek adına her maça aynı ciddiyet ve hassasiyetle çıkmalıyız'' diye konuştu. Şener, hedefleri doğrultusunda tüm müsabakaları kendi içerisinde değerlendirdiklerini belirterek, ''Uzun vadeli hedefler koymuyoruz. Uzun maratonu hafta hafta düşünüyoruz. Bu zorlu yarışta en önemli güvencelerimizden biri de taraftarlarımız olacak. Onları hep yanımızda görmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı. Başkan Şener, gelecek hafta ligde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapacakları maçta bordo-mavili taraftarların Atatürk Olimpiyat Stadı'nı 70 bin kişi ile doldurma hedefini gerçekleştirebileceğini söyledi.