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Spor

Sadri Şener: Acele etmeyeceğiz

29 Nisan 2009 12:55


Trabzonspor Kulübü başkanı Sadri Şener, medeni bir şekilde Ersun Yanal ile yollarının ayrıldığını ve acele etmeden yeni teknik direktörlerini belirleyeceklerini belirtti. 

NTV Spor'da yayınlanan Spor Merkezi programına telefonla bağlanan Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Sivasspor maçının ardından görevinden ayrılan Ersun Yanal hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu tip olaylarda toplum psikolojisinin önüne geçmenin mümkün olmadığını belirten Sadri Şener "Sivasspor maçının ardından toplumun istediği şekilde hocamız da biz de kararımızı verdik" şeklinde konuştu.

Ersun Yanal 'ın istifasının ardından görevi sezon sonuna kadar Ahmet Özen 'in devralacağını söyleyen Sadri Şener sözlerine, "Özkan Sümer spor koordinatörümüz ona danışırız ancak transfer konusunda aceleci davranmayacağız. Acele davramdığımız zaman sonuç alamıyoruz" şeklinde devam etti.

Gönlünün her zaman yerli teknik direktörden yana olduğunu belirten Sadri Şener, "Gönlüm yerli teknik direktörden yana ancak Trabzonspor'u çalıştıracak yerli teknik direktör sayısı kısıtlı. İlk önce yerlilere bakacağız olmazsa bu yükü kaldıracak teknik direktörü acele etmeden belirleyeceğiz" dedi.

Görüşmeleri sadece şu an için telefon ile yaptıklarını belirten başkan Şener, "Kurulduğumuz günden bu yana şampiyonluk için yarışan bir takımız. Orta sıralarda bulunacak takım değiliz" dedi ve Sivasspor mağlubiyetinin sebebini Ersun Yanal'a sorun açıklamasına karşılık ise "Bundan sonra sorulduğunda da aynı şekilde cevaplarım. Benim cevabım teknik olmaktan uzak bir kahve muhabbeti gibi olur. Teknik değerlendirmeyi teknik direktör yapar. Bana önümzdeki sezon kaç para harcayacağımı sorarsanız size ancak onu cevaplayabilirim" şeklinde sözlerini tamamladı.

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