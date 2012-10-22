Sadri Alışık Tiyatrosu yeni oyun sezonunu açtı

Sadri Alışık Tiyatrosu 2012- 2013 sezon oyunları belli oldu...

Keşanlı Ali Destanı Müzikali

Geçtiğimiz yıl sahnelenmeye başlayan Türk Tiyatrosu’nun en önemli baş yapıtlarından biri olan “Keşanlı Ali Destanı”, Yavuz Bingöl, Songül Öden, Kerem Alışık, Tuba Ünsal, Kayhan Yıldızoğlu gibi isimlerden oluşan 42 kişilik dev kadrosuyla 5 Ekim Cuma saat 20.00’de Sefaköy Kültür Merkezi’nde perde diyecek.

Haldun Taner’in ölümsüz eseri Keşanlı Ali Destanı’nın orijinal müzikleri Yalçın Tura’ya ait. Ahmet Mümtaz Taylan’ın yönetmenliğini yaptığı oyunun müzik direktörlüğünü Çiğdem Erken üstlenmişti.

Sonbaharı Beklerken

Iris Murdoch filminden uyarlanan, yönetmenliğini Naşit Özcan’ın yaptığı, “Sonbaharı Beklerken” adlı oyun bu sezon da Çolpan İlhan, Ahmet Uz, Aytaç Öztuna, Begüm Birgören ve Tansu Taşanlar’ın başrolleriyle sahnede.

20 Ekim 2012 Cumartesi Caddebostan Kültür Merkezi (saat 20.30), 5 Kasım 2012 Pazartesi Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi (saat 20.30), 9 Kasım 2012 Cuma Kozzy Kültür Merkezi’nde (saat 20.30) sahnelenerek izleyiciye yeniden “Merhaba” diyecek.

Yanlışlıklar Komedyası

Sadri Alışık Akademi’den mezun olan yetenekli gençlerin kadrosunu oluşturduğu “Yanlışlıklar Komedyası” adlı gençlik oyunu bu sezon da devam ediyor. Ekim ortasında Çolpan İlhan Oda Tiyatrosu’nda sahnelenmeye başlayacak olan oyunun tekrar provaları devam ediyor.

Sadri Alışık Tiyatrosu Yeni Oyunlar

Küçük Adam Ne Oldu Sana?

Sadri Alışık Tiyatrosu’nun yeni sezon oyunlarından Hans Fallada’nın kaleme aldığı “Küçük Adam Ne Oldu Sana?” Barış Erdenk yönetmenliğinde provalara başladı. 20 kişilik oyuncu kadrosuyla perde diyecek olan oyun Kasım ayı sonunda izleyicisiyle buluşacak. Sürpriz isimlerden oluşan oyuncu kadrosu ile provalar tüm hızıyla devam ediyor.

Beni Dünya Kadar Sev

Yine 2012 – 2013 tiyatro sezonunda Sadri Alışık Tiyatrosu’nun sahneleyeceği bir diğer yeni oyun “Beni Dünya Kadar Sev”. 2 kişilik oyunun provaları Ekim ayında başlayacak. Kasım ayı ortasında oyunun izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Rumuz Goncagül

Sadri Alışık Tiyatrosu’nun sürpriz bir diğer oyunu ise Oktay Arayıcı’nın 1977 yılında kaleme aldığı Rumuz Goncagül. 2013 yılı Ocak ayında sahnelenmesi planlanan oyunun ön hazırlıkları devam ediyor.

Sadri Alışık Tiyatrosu Çocuk Oyunları

Lafontane Orman Mahkemesi’nde ve Mucizeler Sirki

3 senedir Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu işbirliği ile devam eden Sadri Alışık Tiyatrosu’nun çocuk oyunu “Lafontane Orman Mahkemesi”nde ücretsiz olarak sahnelenmeye devam edecek. Geçtiğimiz yıl Doğu ve İç Anadolu turnesi yapan çocuk oyunu, bu yıl Eylül itibariyle Haziran ayına kadar sürecek Karadeniz turnesine çıkıyor… Provaları halen devam eden bir diğer çocuk oyunu “Mucizeler Sirki” ise Kasım ayında çocuklarla buluşacak.