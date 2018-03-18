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Kültür-Sanat

Sadri Alışık mezarı başında anıldı

Kerem Alışık: Ateşini, şavkını, şevkatini, sesini, soluğunu, merhametini özledim

18 Mart 2018 18:05

Usta oyuncu Sadri Alışık ölümünün 23'üncü yılında  mezarı başında anıldı.

NTV'de yer alan habere göre, Safa Önal, Yılmaz Gruda, Hakan Meriçliler, Şakir Gürzumar gibi pek çok ismin katıldığı anmada Kerem Alışık "Çok özlüyorum, çok çok özlüyorum, diyeceklerim bu kadar net, derin ve kısa… Ateşini, şavkını, şevkatini, sesini, soluğunu, merhametini özledim. Allah her şeyin sabrını veriyor ama özlem duygusu insanı çaresiz bırakıyor. Cemal Süreya’nın dediği gibi ‘Kalbime batana özlem demeselerdi bıçak derdim. Çabamızla, sevdamızla, vefamızla, duamızla; selamını gözümüzde, ışığını kalbimizde, Sadri Alışık’ı başımızın üstünde taşımaya devam edeceğiz. Bugün burada olan bizimle aynı duyguları taşıyan tüm öğrencilerimize, dostlarımıza ve meslektaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

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