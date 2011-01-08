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Dünya

SADR'DAN "DİRENİŞ" ÇAĞRISI   NECEF (A.A)

08 Ocak 2011 12:29

-SADR'DAN  "DİRENİŞ" ÇAĞRISI   NECEF (A.A) - 08.01.2011 - ABD karşıtı tutumuyla bilinen Iraklı Şii lider Mukteda El Sadr, üç gün önce yıllardır yaşadığı İran'dan dönmesinden sonra bugün Necef kentinde yandaşlarına seslendi. Yandaşlarına "Biz hala mücadeleciyiz" diyen Sadr, ülkedeki bütün işgalcilerin reddedilmesi çağrısında bulundu. ABD, İsrail ve İngiltere'yi "ortak düşman" olarak niteleyen Sadr, "her anlamda" direniş derken, barışçı bir direnişi işaret etti. Irak'ta Şiiler için kutsal olan Necef kentinde binlerce yandaşına hitap eden Sadr, yeni Irak hükümetine bir şans verilmesini de istedi. "Eğer Irak hükümeti halka, güvenliğine, emniyetine hizmet ederse onun yanındayız" diyen Sadr, hükümetin halka hizmet etmemesi durumunda da bunu sağlamanın yolları olduğunu ancak bunun sadece siyasi bir yol olması gerektiğini ifade etti. Irak'ta işgalin başlarında kendisine bağlı Mehdi Ordusu ABD güçleriyle savaşan Sadr, 4 yıl önce Irak'tan ayrılarak İran'a gitmişti.     

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