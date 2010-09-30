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SADIKOĞLU: DURUMA GÖRE HAREKET EDECEĞİZ  İSTANBUL (A.A)

30 Eylül 2010 16:29

-SADIKOĞLU: DURUMA GÖRE HAREKET EDECEĞİZ  İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - Atatürk'ün de bir süre kaldığı Savarona yatını 49 yıllığına kiralayan armatör Kahraman Sadıkoğlu, Göcek'te yata yapılan fuhuş baskını ile ilgili olarak, ''Avukatım ile görüşüp durumu inceleyeceğiz. Durum ne ise ona göre hareket edeceğiz'' dedi. Bağdat'tan THY'nin tarifeli uçağı ile İstanbul'a gelen ve Atatürk Havalimanı'nda avukatı Ali Konur Yurtsever tarafından karşılanan Kahraman Sadıkoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uçakta gazeteleri okuduğunu ve gazetelerde yazıldığı kadarıyla durumu bildiğini ifade eden Sadıkoğlu, ''Başka söyleyecek bir şeyim yok'' dedi. Bir gazetecinin, ''Savarona yatındaki fuhuş olayı büyük tepki çekti'' sözleri üzerine, Sadıkoğlu, ''Şimdi avukatımla değerlendirerek, fuhuş olayını da öğreneceğim'' diye konuştu. Kahraman Sadıkoğlu, bir gazetecinin, ''Kamuoyu bu olaya büyük tepki gösterdi'' değerlendirmesine de ''Topladıysa topladı. Ben şimdi inceleyeceğim. Ve yarın bir basın toplantısı düzenleyeceğim'' karşılığını verdi. Sadıkoğlu, basın toplantısının yeri konusunda bir açıklama yapmazken, ''Savarona olabilir mi?'' yönündeki soru üzerine de yerinin henüz belli olmadığını söylemekle yetindi.

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