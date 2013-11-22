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Politika

Sadık Yakut: Öğrenciler çıkışta zaten yine beraber olacaklar

Yakut'tan eşcinsellik sorusuna cevap: Eğitim sınırlayacak, inançlarımız, kutsal değerlerimiz sınırlayacak

22 Kasım 2013 19:01

TBMM Başkanvekili, AKP Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, Vatan Gazetesi Ankara temsilcisi Murat Çelik'in "Çocukluktan itibaren sadece hemcinsleri ile birlikte eğitim görmek ileride eşcinsel eğilimleri artırmaz mı sizce?" sorusuna cevaben "o noktada, insanın olduğu her yerde, insanlığın olduğu günden bu yana bu tür şeyler olabilir. Bunu sınırlayacak olan nedir? Eğitim sınırlayacak, inançlarımız, kutsal değerlerimiz sınırlayacak" dedi.

Yakut, ayrıca kız ve erkek öğrencilerin okul çıkışında yine birlikte olacaklarını söyleyerek, "Okuldan çıktıktan sonra, çarşıda - pazarda, sokakta, alışveriş merkezlerinde, kafelerde, Starbucks’larda zaten hep bir aradalar ve yine olacaklar" dedi.

Vatan Gazetesi Ankara temsilcisi Murat Çelik'in "Yakut’tan 'Starbucks'lı yanıt" başlıklı yazısında yer verdiği Sadık Yakut'un açıklamalarının bri kısmı şöyle:

 

Starbucks’larda yine beraber olacaklar

 

- Okul dışındaki ortamlara ilişkin bir ayrımı da beraberinde getirmez mi önerdiğiniz sistem?

- Okuldan çıktıktan sonra, çarşıda - pazarda, sokakta, alışveriş merkezlerinde, kafelerde, Starbucks’larda zaten hep bir aradalar ve yine olacaklar. Olsunlar da zaten. Benim bu tarz ne bir düşüncem var, ne bir niyetim, ne de kafamın arkasında bir şey var.

 

Eşcinsel eğilimler artar mı?

 

- Peki farklı bir boyuttan bakalım. Açıkça soruyorum... Çocukluktan itibaren sadece hemcinsleri ile birlikte eğitim görmek ileride eşcinsel eğilimleri artırmaz mı sizce?

- Murat Bey, eğitim kaç saat? Okuldan sonra hep birlikte, bir aradalar. Bakın bazı yanlışları, eksikleri düzeltmeliyiz. Mesela geçmişte YBO’larda (Yatılı Bölge Okulları) yaşananlar ortada. Bir süredir pek sorun yok ama geçmişte yaşananlar var. Size şunu açıkça söyleyeyim. Bu sorduğunuz noktayı ne aklıma getirdim, ne o yönündeyim işin. Ben sadece eğitim boyutundayım konunun. Yoksa, o noktada, insanın olduğu her yerde, insanlığın olduğu günden bu yana bu tür şeyler olabilir. Bunu sınırlayacak olan nedir? Eğitim sınırlayacak, inançlarımız, kutsal değerlerimiz sınırlayacak. Bunları ön plana almamız gerekir.

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