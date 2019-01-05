Sadık Çiftpınar resmen Fenerbahçe'de

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor\'dan Sadık Çiftpınar\'ı kadrosuna kattığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile açıkladı.

26 yaşındaki stoper, sarı lacivertli kulübün sosyal medyasında yer alan \'Tribünlerde, hep dillerde\' marşının videosunun altına \'Bu sevda bitmez gönüllerde\' yazarken, Fenerbahçe Kulübü hesabı bu paylaşıma, \'Yuvana hoş geldin Sadık Çiftpınar, omuz omuza nice zaferlere\' yanıtını verdi. Sadık Çiftpınar, sosyal medya hesabındaki fotoğrafını da Fenerbahçe formalı fotoğrafıyla değiştirdi.

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