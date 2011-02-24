Sadi Şener: Trabzonspor ekonomik alanda da lider

T24-

Başkan Şener, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Trabzonspor'un sadece sportif anlamda değil, ekonomik anlamda da ülkenin lideri konumunda olduğunu belirterek, ''Naklen yayın gelirlerinde topladığımız puanla doğru orantılı olarak en fazla ekonomik girdi sağlayan kulübüz. Hazırladığımız projeler ışığında 2 yıl içinde tam anlamıyla UEFA'nın ekonomik kriterlerini sağlamış hale geleceğiz. Camiamızın içi rahat olsun'' dedi.

Futbolculara tahakkuk eden prim ve maç başı alacaklarını yüzde 90 oranında ödediklerini de ifade eden Şener, şöyle devam etti:

''Hiçbir oyuncumuzla bonservislerden doğan borcumuz bulunmuyor. Oyuncularımızın normal hak edişlerinin yüzde 90'ını ödedik. Ödemeye de devam ediyoruz. Daha bugün prim alacaklarından 1 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Sahada olduğu gibi gelir liginde de lideriz. Yönetim olarak kaynaklarımızı arttıracak ciddi projelerin peşindeyiz. Geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığımız DSİ'yle su kullanım hakkı sözleşmesinin imzalanmasının ardından geldiğimiz aşamada yıllık 15 milyon lira gelir hedeflediğimiz HES projeleriyle ilgili son derece önemli bir adımı geride bıraktık. Bu gelirlerle önümüzdeki süreçte zaten güçlü olan takım kadromuz daha da güçlü hale gelecektir.''

-AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNEM TAŞIYOR-

Şener, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hedefinin sadece sportif anlamda değil, ekonomik anlamda da büyük önem taşıdığını vurgulayarak, ''Bu başarı hem tarihimize altın harflerle yazılacak hem de ekonomik açıdan kulübün yeni bir çağa adım atmasını sağlayacak. Böylelikle sadece oyuncularımıza yönelik değil tüm taahhütlerini yüzde 100 oranında yerine getirebilecek bir kulüp yapısına kavuşmuş olacağız. Önümüzdeki 2 yıllık proje dönemi bizi bu hedefe taşıyacak'' şeklinde konuştu.

Bordo-mavili kulübün taraftarlara yönelik gelir kalemlerinde de arzulanan boyutta olmasa dahi ciddi bir yükselişin söz konusu olduğunu bildiren Şener, ''Başarının bu rakamları da daha üst seviyelere taşıyacağına inanıyoruz. Yaptığımız yatırımın karşılığını bu yolla alacağız'' ifadelerini kullandı.

Yapılacak yeni stadyumla Türk futbol dünyasına her anlamda damgasını vuracak bir kulüp haline geleceklerini de savunan Şener, şunları kaydetti:

''O zaman futbol piyasasının her anlamda lideri olacağız. Başarı çıtamızı Avrupa'ya taşıyacağız. Bu doğrultuda ilgili tüm planlamalar yapılmıştır. Artık bu planların uygulanmasına gelmiştir. Bizi bu kadar iddialı ve inançlı konuşmaya sevk eden ilk sebep ise teknik heyetimize ve oyuncu kadromuza olan sonsuz güvenimizdir. Onların üstlendikleri sorumluluk ve taşıdıkları misyonla Trabzonspor'a çağ atlatacaklarına inanıyoruz.''