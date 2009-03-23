Sadi Eren'in retrospektif sergisi İş Sanat'ta

Seramik sanatının en önemli ustalarından Sadi Diren’in eserleri, retrospektif bir sergi ile sanatseverlerle buluşuyor.



İş Sanat Kibele Galerisi’nde, 1 Nisan-16 Mayıs 2009 tarihleri arasında gerçekleşecek olan sergide Sadi Diren’in çok sayıda eseri yer alıyor. Sergiye, Emre Zeytinoğlu tarafından yazılmış kapsamlı bir kitap eşlik ediyor.



Sanatçının İş Sanat Kibele Galerisi’nde açılacak retrospektif sergisinde, her döneminden çeşitli malzemeler ve farklı tekniklerle yaptığı birçok eseri yer alıyor.



Sergi, Pazar ve Pazartesi günleri hariç, her gün 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.



