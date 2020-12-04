Sadece savaş dönemlerinde kullanılan "Din İşleri Subaylığı" için kadro açıldı

Sadece savaş dönemlerinde kullanılan ve "Kıbrıs Barış Harekatı"ndan bu yana ataması yapılmayan "Din İşleri Subaylığı" için yeniden kadro açıldı.



İlanın açılma gerekçesini değerlendiren emekli askerler, yandaş kadroların TSK içine doldurulduğunu hatırlatarak, iktidarın yine bir din istismarı peşinde olduğunu belirtti. Kararın yanlış olduğuna değinen emekli askerler kararın yanlış olduğunu vurguladı:

Emekli Amiral Türker Ertürk: Uzun süredir TSK'nın temel kodlarını değiştirmeye çalışıyorlardı

Birgün gazetesinin haberine göre; emekli Amiral Türker Ertürk, ordu içinde kendi kadrolarının bulunduğunun bilinen bir gerçek olduğunu belirterek, "Buralara şimdiye dek böyle bir kadro açma ihtiyacı duymamışlardı. Ancak bugün iktidarın bitip tükenmekte olduğunu görüyoruz. Bu durumda ellerinde iki koz kaldı kullanabilecekleri. Bunlardan biri milliyetçilik, diğeri ise din istismarı. Tabii çok uzunca süredir Türk Silahlı Kuvvetleri’nin temel kodlarını da değiştirmeye çalışıyorlardı. Önce kadro açıp sonra buralara kendi yandaşlarını atayacaklar. Amaç tabii ki din hizmeti değil din istismarı." diye konuştu.

"Ordunun siyasallaşması için yapılan başka bir amaç gibi görünüyor"

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş da, Atatürk zamanında imam subaylar olduğuna işaret ederek, "Bu subaylar kendi alanlarında gereken okullardan mezun olan, oldukça başarılı insanlardı. Öncelikle askerlik mesleğini biliyorlardı ve ancak ondan sonra imam subaylık yapıyorlardı. Ancak Atatürk’ün kurduğu düzen başkaydı. Siyaset ile din ilişkisini ayrı tutan bir noktada askerin maneviyatını yükseltmek üzerineydi. Fakat bugün kurulmak istenen daha çok ordunun siyasallaşması için yapılan başka bir amaç gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.