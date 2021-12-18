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Spor

Sadettin Saran: Şartlar böyle devam ederse, kongrede aday olacağım

Saran, Fenerbahçe başkanlığının hayali olduğunu söyledi

18 Aralık 2021 09:34

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin bir sonraki olağan kongresinde başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü’nün eski yöneticisi Sadettin Saran, şunları söyledi, "Fenerbahçe başkanlığı hayalim. Olağanüstü genel kurullara karşıyım. Onu fırsatçılık olarak görüyorum, bu gerçek Fenerbahçelilik değil.

Ortalarda işler kötü gittiğinde bir demecim olmayacak ama şunu sizlerle paylaşayım, bir sonraki olağan kongrede aday olacağım. Her şey değişir, Fenerbahçe şampiyonluğa giderse aday olmam. Ancak bu şartlar böyle devam ederse olacağım" dedi

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