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Spor

Sadettin Saran: Fenerbahçe başkanlığına aday olacağım

"Söz konusu mahkemeyi kazandık fakat Aziz Yıldırım kararın düzeltilmesi için süreci Yargıtay'a taşıdı"

12 Haziran 2016 01:41

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanadaylığı konusunda açıklamalarda bulundu.

Yeniden aday olacağını söyleyen Sadettin Saran, "Her zaman dile getirdiğim gibi Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına her zaman adayım. Konuyla ilgili hukuki sürecin sonuna geldik" dedi.

Açıklamalarına devam eden Saran, "Söz konusu mahkemeyi kazandık fakat Aziz Yıldırım kararın düzeltilmesi için süreci Yargıtay'a taşıdı. Bu karar sonrasında başkanlığa tekrar aday olacağım." diye konuştu.

 

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