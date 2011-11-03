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Yaşam

Sadettin Kaynak, vefatının 50. yılında anıldı  İSTANBUL (A.A)

03 Kasım 2011 00:55

-Sadettin Kaynak, vefatının 50. yılında anıldı  İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - Bestekar ve ses sanatkarı Sadettin Kaynak, vefatının 50. yılında Zeytinburnu'nda düzenlenen etkinlikle anıldı.  Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezindeki gecede, sanatçı Recep Çevirer, üstat Sadettin Kaynak'ın sevilen şarkılarını seslendirdi. Daha sonra Mehmet Nuri Yardım'ın moderatörlüğündeki toplantıda konuşan şair Memduh Cumhur, eserleriyle gönüllerde yaşamaya devam eden Kaynak'ın, dini bir atmosferde musiki hayatını başarıyla devam ettiren bir sanatkar olduğunu söyledi.  Cumhur, çok değerli talebeler yetiştiren, 42 ayrı makamda bestelediği 330 kadar eseri bulunan Kaynak'ın sevilen ve bilinen şarkıları arasında ''Gönül Nedir Bilene Gönül Veresim Gelir'', ''Leyla Bir Özge Candır'', ''Niçin Baktın Bana Öyle'', ''Çile Bülbülüm Çile'', ''Ben Güzele Güzel Demem'', ''Gönlüm Seher Yeli Gibi'', ''Kara Bulutları Kaldır Aradan'', ''Dertliyim Ruhuma Hicranını'', ''İncecikten Bir Kar Yağar'', ''Enginde Yavaş Yavaş'', ''Ela Gözlerine Kurban Olduğum'' ve Atatürk'ün de sevdiği ''Yanık Ömer''in bulunduğunu belirtti.   Sesi güzel olduğu için genç yaşta hafızlığa teşvik edilen Kaynak'ın hocaları arasında Hafız Melek Efendi, Kasımpaşa Küçükpiyale Cami İmamı Hafız Cemal Efendi, Neyzen Emin Dede ve Muallim Kazım Uz'un da yer aldığını dile getiren Cumhur, ''Sadettin Kaynak, dini musiki ile din dışı müziği birlikte yürütmüştür" dedi. 

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