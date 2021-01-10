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Sadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Basın özgürlüğünün tam manası ile var olduğu bir Türkiye temenni ediyorum

10 Ocak 2021 12:26

Sadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Karamollaoğlu, basın özgürlüğünün tam manası ile var olduğu bir Türkiye temenni ettiğini belirterek, gazetecileri kutladı.

Karamollaoğlu'nun yaptığı paylaşım şöyle:

"Basın özgürlüğünün tam manası ile var olduğu, gazetecilerimizin mesleklerini gönül rahatlığıyla, hak ettikleri değeri görerek icra ettikleri bir Türkiye temenni ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, tüm gazetecilerimize mesleklerinde başarılar diliyorum."

 

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