Sadece son 1 ayda 143 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporuna göre, Ekim ayında en az 143 işçi hayatını kaybetti. Ölen işçilerin 134'ü erkek, 9’u kadın, biri çocuk, ikisi de göçmendi. Yılın ilk on ayında iş cinayetlerinde en az 1461 işçi hayatını kaybetti.

Bianet’te yer alan habere göre; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi iş cinayetlerini konu alan bir rapor yayımladı. Rapora göre; Ocak ayında en az 128 işçi, Şubat ayında en az 85 işçi, Mart ayında en az 140 işçi, Nisan ayında en az 135 işçi, Mayıs ayında en az 167 işçi, Haziran ayında en az 155 işçi, Temmuz ayında en az 172 işçi, Ağustos ayında en az 160 işçi, Eylül ayında en az 176 işçi, Ekim ayında ise en az 143 işçi yaşamını yitirdi. Böylece 2015 yılının ilk on ayında iş cinayetlerinde en az 1461 işçi hayatını kaybetmiş oldu.

Ekim ayında yaşamını yitiren 143 işçinin 122'si işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 18'i çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve 3'ü esnaflardan olmak üzere 21'i kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor.

En çok kayıp inşaat sektöründe

İş cinayetleri güvencesiz çalışmanın hakim olduğu inşaat, tarım ve taşımacılık işkollarında yoğunlaştı. İnşaat, Yol işkolunda 45 işçi; Tarım, Orman işkolunda 33 emekçi; Taşımacılık işkolunda 12 işçi; Madencilik işkolunda 7 işçi; Metal işkolunda 7 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 7 işçi; Çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz/öğrenemediğimiz 6 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 3 işçi; Basın/Gazetecilik işkolunda 3 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 3 emekçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 3 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 3 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 3 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 2 işçi; Enerji işkolunda 2 işçi; Ağaç, Kağıt işkolunda 1 işçi; İletişim işkolunda 1 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 1 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 1 işçi hayatını kaybetti.

İşçiler en çok trafik/servis kazaları, ezilme/göçük ve yüksekten düşmeden dolayı hayatını kaybetti. Trafik, Servis Kazası nedeniyle 41 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 34 işçi; Diğer nedenlerden dolayı (intihar, silahlı saldırı, kalp krizi) 26 işçi; Düşme nedeniyle 24 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 8 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 4 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 3 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 2 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti.

Ölümler 25-50 yaş aralığında yoğunlaştı

Ekim ayında iş cinayetlerinde 1 çocuk ve 40 yaşlı işçi yaşamını yitirdi. 15-17 yaş aralığında 1 işçi, 18-27 yaş aralığında 17 işçi, 28-50 yaş aralığında 73 işçi, 51 yaş ve üstünde 40 işçi, yaşı tespit edilemeyen 12 işçi yaşamını yitirdi.

İzmir Ekim'de işçi ölümlerinde birinci sırada

Ekim ayında Türkiye’nin 57 şehri ile yurtdışında iki ülkede işçiler öldü. 10 ölüm İzmir’de; 8 ölüm Bursa’da; 7’şer ölüm Balıkesir ve Sakarya’da; 5’er ölüm Ankara ve İstanbul’da; 4’er ölüm Antalya, Aydın, Elazığ, Kayseri, Kocaeli ve Tekirdağ’da; 3’er ölüm Amasya, Bilecik, Denizli, Hatay, Kastamonu, Mersin, Samsun, Sivas ve Şırnak’ta; 2’şer ölüm Afyon, Bartın, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Osmaniye ve Uşak’ta; 1’er ölüm ise Adana, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Düzce, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Zonguldak, Rusya ve Suriye’de yaşandı...

İsim isim hayatını kaybedenler

Mustafa Pançalı, Turgut Değerli, Enes Yetkin, Bedriye Serbest, Adem Tan, İbrahim Çelik, Şaban Doğan, Üzeyir Bayram, Rıza Yavuz, Necdet Girit, İsmaiş İpek, Sami Sepetçi, Arif ., Ali Akkoyuncu, Rıdvan Öztürk, İzzet Bozdağ, Mehmet Bozbağ, Yusuf Al, Mustafa Yıldırım, Hasan Çorbacı, Hüseyin Özdemir, Mustafa Durmaz, Savaş Sorgun, Ahmet Gürtürk, Davut Kartal, Dursun Özer, İsmail Eroğlu, Hanife Mert, Hüseyin Ok, Ünsal Beydilli, Ali Osman Balbay, Ali Kolak, Zübeyde Akbulut, Samet Malkoç, Fahri Acu, Sefa Borulday, Halil İbrahim Sarı, Halil Atak, Hasan Gencimek, Hasan Sefa, Deniz Yaman, Erkan Seyhan, Mustafa Işık, Mehmet Hanifi Demir, Mustafa Bayındır, Yılmaz Gül, Mustafa Öztürk, İlyas Haytan, Alperen Ersoy, Salih Mahmud Leyla, Haydar Yılmaz, Bünyamin İvgen, Zülküf Dursun, Şahsuvar Ertürk, Casim Akbulak, Sedat Zengin, Yaşar Say, Şakir Önal, Çağrı Gürlin, Emin Akar, Cafer Y., Özkan Türk, Yunus Özaslan, E.S., Mennan Veylan, Cemal Orhan, Reşat Yanık, Zeki Birdal, Ahmet Yener, Fuat Taşdelen, Neşet Ayana, Muharrem Taşoğul, Yusuf Babur, Mehmet Zengin, Mehmet Kartal, Feyyaz Şahin, AbdulBashir Ghafeouri, Medeni Maral, Kaplan Okyay, Caner Yılmaz, Nihat Altun, Mehmet Karaağaç, Servet Ekicioğlu, Ahmet Kavşıtlı, Ayhan Sabancı, Mehmet Ali Hisar, Mehmet Uzunkaş, Ali Akbaş, Nasıf Yakıcı, Abdülkadir Çiçek, Necmeddin Polat, Kadir Muhammed, Cumali Ergün, Raif Bayram Erdoğan, Davut Öztürk, Metin Yıldız, Fevzi Kolbüken, Mehmet Günsever, Tayfun Bildik, Vezir Işık, Ahmet Kılıç, Selamet Kütükçüoğlu, Selami Ertürk, Mahmut G., Erkan Güney, Nurettin Yıldırım, Nuri Gökçay, Ferhat Meram, Munzur Özer, Seyithan Aşkın, Yusuf Kara, Murat Arslan, Durgut Eğin, Zeki Sabur, İbrahim Gencer, Erol Küçük, Adem Balı, Alper Başarır, Mehmet Tatlı, Osman Sav, Nuri Bektaş, Pınar Demirel, Mahsun Nursel Korkmaz, Mehmet Serin, Turhan Özyazanlar, Abdulselam Atmaca, Berat Gökçe, Hüseyin Gönen, Yılmaz Kaya, Yaşar Uysal, Hamit Kardaş, Ömer Tunç, Turgay Veli, Nurettin Dadak, Muhittin Avci, Ayla Timer, Ali Aksay, Firdevs Oğuz, Necla Cavlak, Kudret Durgun, Süleyman Yılmaz, Serdar Karahan ve Güler Avcı.