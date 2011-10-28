-Sadece küçük Simge hayatta kaldı TRABZON (A.A) - 28.10.2011 - Van'daki depremde hayatını kaybeden ve enkaz altında kucağındaki 1,5 yaşındaki bebeği İsmail Koray'ın cansız bedenine sarılmış halde bulunan Vanlı hemşire Semahat Balta'nın, Trabzonlu eşi İrfan Balta'nın da depremde öldüğü ortaya çıktı. Kurtarma çalışmalarını izleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in de duygulu anlar yaşamasına sebep olan 4 kişilik aileden sadece 11 yaşındaki kızlarının hayatta kaldığı anlaşıldı. Erciş Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak çalışan Balta ailesinden Trabzonlu olan İrfan Balta, Vanlı hemşire olan eşi Semahat Balta ve 11 yaşındaki kızı Simge Sude ile 1,5 yaşındaki oğlu İsmail Koray, Van'ın Erciş ilçesindeki depremde oturdukları 4 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları sonucu 4 kişilik aileden sadece küçük Simge enkaz altından çıkartılarak kurtarıldı. Küçük Simge'nin babası, annesi ve küçük kardeşine ise bir süre ulaşılamadı. Devam eden çalışmalar sonucu enkaz altında cansız bedeni çıkartılan baba İrfan Balta, baba ocağı Trabzon'a getirilerek önceki gün Akçaabat ilçesindeki Demirkapı köyünde toprağa verildi. Anne Semahat Balta ile 1,5 yaşındaki oğlu İsmail Koray'ın hayatta olma ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmalarına devam edildi. Ancak Erciş'e gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in de izlediği arama-kurtarma çalışmaları sonucu, anne Semahat ile kucağındaki küçük bebeği İsmail Koray'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bakan Eker'i de duygulandıran bu olayı televizyondan izleyen ve gelini ile küçük torununun da hayatını kaybettiğini öğrenen İrfan Balta'nın babası İsmail Balta, ''Acımız büyük, 2 gün önce oğlumu toprağa verdim. Şimdi ise gelinim ve torunumun ölmüş olarak bulunduğu haberini aldık. Yüreğimiz yanıyor'' dedi.