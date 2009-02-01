Sadece iki güzel gol ve üç puan

Rıdvan Dilmen: Kalite farkı



Mehmet Demirkol: Özür dileyerek

Ömer Üründül: Sadece üç puan

Turgay Şeren: İki güzel gol

Tanju Çolak: İlaç gibi maç

Oğuz Dizer: Kuşkusuz... kuşkulu!

Levent Tüzemen: Nonda’nın önemi

Erman Toroğlu: Bu kartlar baş ağrıtır

Bülent Yavuz: Gençerler yıldızları koruyamadı

Galatasaray’da savunmadaki ideal dörtlü geri geldiğini, pozisyon vermelerine rağmen en azından takımı orta sahaya çıkarırken, bloklar arasındaki dengeyi sağladıklarını ifade ediyor ve ekliyor: “Hakem Koray Gençerler’e bayıldım. Müthiş bir maç yönetti. Oyunun tempolu olmasını sağladı, avantajları oynattı. Bu yılın formda hakemlerinden biri gibi gözüküyor. Ayhan’ı da doğru attı.”Galatasaraylı seyircilerin maç boyunca uyuduklarını ve her hangi bir heyecan yaratamadıklarını ifade ediyor, ekliyor: “Gol fevkalade bir vuruştan gelmişti. Golü atan oyuncu az evvel önce kaptan sonra da ekürisi tarafından kulübeye şikâyet edilmişti. Hafta içinde de dışarıdan şikâyet edilmişti. O oyuncu geçen seneki şampiyonlukta önemli bir görev üstlenmiş sempatik bir adamdı. Arayana, istemediği kadar hikâye vardı. Sevinmek zaten doğaldı ama üzerine de bir dolu coşku sebebi vardı yani. Ama uyku tatlı bir zehir... Taraftar gibi biz de hep beraber mayışmıştık. ”Galatasaray’ın güzel bir hava ve zeminde 3 puana temiz gollerle ulaştığını belirtiyor. Barosla erken skor avantajı bulduğunu ve bunu kullandıklarını ifade ediyor ve ekliyor: “Rakibin çabuk oyuncularla ileri mesafe kat eden çıkışlarında Galatasaray'ın orta sahası beklenen pres etkinliğini sağlayamadı. Bu yüzden zaman zaman tehlike çanları çaldı.”Daha oyunun basında Arda’nın güzel bir pasla topu Baros’la buluşturduğunu ve Baros’un gölü attığını bu golden sonra Galatasaray’ın geriye yaslandığını ifade ediyor. İkinci yarı da takımların aynı oyununu sürdürdüğünü ifade ediyor ve ekliyor: “İkinci yarının ortalarında Nonda'nın attığı golde ise bu sefer Sabri çok güzel topla gitti, durdu, şöyle bir kafasını kaldırdı, Denizlispor ceza sahası üzerinde Nonda'yı gördü. Aynı Arda gibi nefis bir pas verdi. Nonda'nın vuruşu da süperdi.”Maça Denizlispor’un maça istekli başlayan taraf olduğunu söylüyor ama Galatasaray, 9. dakikada Nonda, Arda, Baros üçlü verkaçı sonunda Baros'un bitirici vuruşu ile 1-0 öne geçtiğini ifade ediyor ve ekliyor: “İkinci yarıda her iki takım da açık futbol oynadı. Galatasaray Arda ve Barış ile yine gol pozisyonlarını harcadı. Kendisini rahatlatan golü ise 71'de Nonda'nın füzesiyle buldu. Bu gol, Sarı-Kırmızılılar'ın 3. bölge dediğimiz gol bölgesinde topu tek pas olarak çok iyi kullandığının da en güzel örneğiydi. Galatasaray'da müzmin hastalık adam ve kademe hataları hiç iyileşmeksizin sürüyor.”Denizlispor’un Galatasaray’ı tanıdığını fakat birbirlerini tanımadıklarını bu yüzden maç esnasında kim kimin kademesinde sistemlerin karıştığına dikkat çekiyor ve ekliyor: “Oyun içinde acaba kim, nereye gider? Kim kimin kademesine girer? Bihaber. İşte böyle bir Denizlispor ve şöyle böyle Galatasaray... Bu haldeki rakibe bile pozisyon veren.”Nonda'nın Galatasaray için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunun Denizli maçında bir kez daha belgelendiğini. Galatasaray’ın, Denizli'de kazandıysa en büyük payın Nonda'ya ait olduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “En büyük ayıbı Skibbe yaptı ve ikinci golü attıktan sonra Nonda'yı oyundan aldı. Ben gol atan bir oyuncunun hemen oyundan alınışına ilk kez tanık oluyorum. Bir teknik adam bu kadar etki altında kalır mı? Kendi fikri yok mu? Ayıp, çok ayıp. Oysa Baros'un attığı gol öncesi Nonda'nın Arda'ya çabuk oynaması akıllıcaydı.”Denizlispor’da köklü değişiklikler olduğunu. Yeni bir kadro kurulduğunu, fakat bunun bazı sıkıntıları olduğunu belirtiyor. Galatasaray’da ne olursa olsun kadro geniş. Bu kadar sakat ve cezalıya rağmen yine de sahaya çok düzgün bir 11 çıkarabildiklerini ifade ediyor ve ekliyor: “Fakat diyeceksiniz ki Galatasaray kaptanı ilk sarıdan sonra o hareketleri yapmayacak. Ayhan ikinci sarıdan atılıyorsa bu Galatasaray için tehlikeli bir durum.”Genç hakemlerin hatalarına bakış atıyor ve ekliyor: Zaman zaman acemi hakem görüntüsünden kurtulamadı. 1 Oyuncular arasında çok sık kalıyor. 2 Yer almakta zorlanıyor. 3 Topa arkasını dönüyor. Bu bir hakem için büyük bir handikaptır. 4 Yıldız oyuncuları koruması gerekirken, aksine sert oynayanları cesaretlendirdi. 5 Oyuncuların ikazıyla düdük çalıyor ve caza veriyor. Servet ve Sabri birkaç defa ellerini kaldırarak hakeme karar verdirttiler. Bu çok büyük bir yanlış.