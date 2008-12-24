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Spor

'Sadece G.Saray'ı tanırım'

Özbekistan Futbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Taşkent'e giden Messi, Türk futbolu hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

24 Aralık 2008 02:00


Özbekistan Futbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Taşkent'e giden Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Türk futbolu hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aragones'in ve sarı-lacivertli takımın golcüsü Daniel Güiza'nın zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyen ünlü futbolcu, "Türkiye denince aklıma sadece Galatasaray geliyor" dedi.

Messi, Türkiye'ye transferi söz konusu olursa hangi kulübü tercih edeceği yolundaki soruya, "Barcelona'da çok mutluyum ve kesinlikle ayrılmayı düşünmüyorum. Türkiye denildiğinde aklıma gelen tek şey ise Galatasaray" şeklinde konuştu.

Aragones'in ve Güiza'nın çok önemli isimler olduğuna da deginen Arjantinli futbolcu, "İkisi de kendilerini tam gösteremediler çünkü zamana ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.


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