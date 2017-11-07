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Sadece BİM ve A101'de olacaktı; Migros da 'ucuz et' satışına başladı

İndirimli fiyatların 7-13 Kasım tarihleri arasında geçerli olacağı da belirtildi

07 Kasım 2017 15:08

Gazetelere verdiği ilan ile Migros da ucuz et satışına girdi. Tıpkı Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) belirlediği fiyatlara göre kıymanın kilosunu 29 TL'den kuşbaşının ise 31 TL'den satışa sunulacağını duyurdu.

İlanda, Uzman Kasap dana kıyma (500gr) 14.50 TL'den, dana kıyma (1kg) 29 TL'den, kuşbaşı fiyatını ise 31 TL'den satışa sunulacağını duyurdu. Et ve kıyma Migros da da ambalajlı ürün olarak satışa sunulacak. İndirimli fiyatların 7-13 Kasım tarihleri arasında geçerli olacağı da belirtildi.

İşte marketlerdeki son kuşbaşı ve kıyma rakamları;

A101 ve BİM: Kıyma 29 TL Dana Kuşbaşı 31 TL

Onur Market: Kıyma 34.99 TL

Happy Center: Kıyma 32.95 TL

File Market: Kıyma 31 TL Dana Kuşbaşı 33 TL

Şok: Kıyma 16.50 (yarım kilo) Dana kuşbaşı 17.45 (yarım kilo)

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