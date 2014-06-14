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Dünya

Saddam'ın kızı Raghat'ın sözlerine yalanlama

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in kızı Raghat, avukatı aracılığıyla, 'Babamın adamları Tikrit'te IŞİD'le birlikte' sözlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

14 Haziran 2014 20:59

Irak devrik lideri Saddam Hüseyin'in kızı Raghat'ın avukatı Nebil el-Hereş, müvekkilinin "Irak'ta yaşanan olaylar hakkında basına açıklama yaptığı" ile ilgili iddiaları yalanladı.

 

Anadolu Ajansı muhaberine açıklama yapan Raghat'ın avukatı el-Hereş, dün bazı basın yayın organlarında yer alan, Raghat'ın "Amcam İzzet ve kahraman savaşçıların elde ettiği zaferlerden dolayı çok mutluyum" şeklindeki haberleri yalanlayarak, Irak'ta yaşanan olaylarla ilgili Raghat'ın herhangi bir basın yayın organına açıklama yapmadığını ve söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Söz konusu açıklamaların müvekkili tarafından farklı mekanlarda dillendirilmiş olabileceğini fakat basına veya herhangi bir gazeteciye açıklama yapılmadığını belirten Avukat el-Hereş, Ürdün makamları ile yapılan anlaşma gereği Raghat'ın Ürdün'de hayatını sürdürmesi için basına herhangi bir açıklama yapmaması ile ilgili varılan anlaşmaya uyduğunu belirtti.

 

Raghat'ın yalanlanan sözleri

 

Dün basına yansıyan haberlerde, Saddam Hüseyin'in kızı Raghat'ın "Irak'ta kazanılan zaferler beni çok mutlu ediyor. İzzet amcanın (Saddam'ın sağ kolu İzzet İbrahim el Duri) birliklerinin de isyancılara katılmış olması çok güzel bir gelişme" ifadelerini kullandığı ileri sürülmüştü.

 

 ABD'nin ülkeye müdahalesinin ardından kurulan Irak Hükümeti, devrik lider Saddam Hüseyin'in Ürdün'de yaşayan kızı Ragad'ı "arananlar listesi"ne almıştı.

 

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