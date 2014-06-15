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Dünya

Saddam'ın kızı IŞİD'e 'desteğini çekti'

Saddam'ın kızının avukatı, dün bazı basın yayın organlarının Ragad ile röportaj yaptıkları ile ilgili haberi yalanladı

15 Haziran 2014 12:17

Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in kızı Ragad’ın avukatı Nebil el-Hereş, müvekkilinin “Irak’ta yaşanan olaylar hakkında basına açıklama yaptığı” ile ilgili iddiaları yalanladı.

Ragad’ın avukatı el-Hereş, dün bazı basın yayın organlarında yer alan, Ragad’ın “Amcam İzzet ve kahraman savaşçıların elde ettiği zaferlerden dolayı çok mutluyum” şeklindeki haberleri yalanlayarak, Irak’ta yaşanan olaylarla ilgili Ragad’ın herhangi bir basın yayın organına açıklama yapmadığını ve söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. 


Basına açıklama yapmaması gerekiyordu


Sözkonusu açıklamaların müvekkili tarafından farklı mekanlarda dillendirilmiş olabileceğini fakat basına veya herhangi bir gazeteciye açıklama yapılmadığını belirten Avukat el-Hereş, Ürdün makamları ile yapılan anlaşma gereği Ragad’ın Ürdün’de hayatını sürdürmesi için basına herhangi bir açıklama yapmaması ile ilgili varılan anlaşmaya uyduğunu belirtti.


'Zaferlerden dolayı çok mutlum' demişti


Londra merkezli Arapça yayımlanan El-Kuds el-Arabi gazetesi dün yayınlanan sayısında, Saddam Hüseyin’in 2003 yılından itibaren Ürdün’de yaşayan kızı Ragad ile röportaj yaptıklarını belirtmiş, “Amcam İzzet ve kahraman savaşçıların elde ettiği zaferlerden dolayı çok mutluyum” dediğini iddia etmişti.

ABD ’nin ülkeye müdahalesinin ardından kurulan Irak Hükümeti, devrik lider Saddam Hüseyin’in Ürdün’de yaşayan kızı Ragad’ı “arananlar listesi”ne almıştı. 

Ürdün’e taşınan Ragad, siyasi çalışma ve basına herhangi bir açıklama yapmamasını da kapsayan bir dizi anlaşmaya uyması karşılığında ülkede yaşamak için izin almıştı. 

Bir süredir çatışmaların yaşandığı Irak’ta, IŞİD militanları ve bazı aşiret güçlerinin, ülkenin en büyük kentlerinden Musul ile Salahaddin vilayetinin merkez kenti Tikrit’in yanı sıra bölgedeki bazı yerleşim birimlerinde kontrolü ele geçirdiği açıklanmıştı. (AA)

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