Saddam'ın kilit adamı Tarık Aziz konuştu

T24- Saddam Hüseyin döneminin en etkili isimlerinden Tarık Aziz, yedi yıl önce tutuklanmasından bu yana verdiği ilk mülakatta ABD'yi askerlerini Irak'tan çekme planları konusunda uyardı.





İngiliz Guardian gazetesine konuşan Aziz, Amerikan askerlerinin Irak'tan ayrılmasının tehlikeli olacağı uyarısında bulundu.





ABD yönetimi, Irak'taki tüm muharip askerlerini bu ay sonuna dek çekmiş olmayı öngörüyor.





Bu tarihten sonra ülkede sadece eğitim ve destek amaçlı birimler kalacak.





BBC'nin haberine göre, Tarık Aziz ise Barack Obama'nın çekilme planını uygulamasının 'Irak'ı kurtlara terk etmek' anlamına geleceğini savundu.





Irak'ın eski başbakan birinci yardımcısı Tarık Aziz, ülkenin şimdiki durumunun da işgal günlerindekine göre daha kötü olduğunu savundu.





Obama hayalkırıklığı yarattı





Bağdat'ın Kazımiye Cezaevi'ndeki hücresinden Guardian gazetesinin sorularını yanıtlayan Aziz, "Hepimiz Amerika ve İngiltere'nin kurbanlarıyız" dedi:





"Ülkemizi pek çok yönden öldürdüler... Bir hata yaptığınızda o hatayı düzeltmek gerekir; Irak'ı ölümüne terk edip gitmek değil."





"30 yıl boyunca Saddam Irak'ı inşa etti, şimdi her şey yıkıldı. Eskisinden daha çok hasta var, aç var. İnsanlar hizmetten yoksun. Obama seçildiği zaman umutlanmış, Bush'un hatalarını tekrar etmeyeceğini düşünmüştüm. Ama Obama iki yüzlü. Irak'ı kurtlara terk ediyor." dedi.





74 yaşındaki Aziz, Saddam Hüseyin dönemi aleyhinde konuşmaya ise yanaşmadı.





"Şimdi pişmanlıklarından söz edersem, insanlar benim fırsatçı olduğumu düşünür. Özgür kalana dek Saddam aleyhinde konuşmayacağım. Bilgelik de özgürlüğün parçasıdır. Özgür olunca gerçekleri yazabilir, hatta en iyi dostum aleyhinde konuşabilirim" dedi.





Tarık Aziz, Irak'ın neden silah programı konusunda daha açık davranmadığı sorusuna ise, Saddam Hüseyin'in ''Batı'yla değil, İran'la oyun oynadığı'' yanıtını veriyor:





''Sekiz yıl boyunca bize karşı savaşmışlardı. Dolayısıyla Iraklıların da onlar karşı caydırıcı olma hakkı vardır. Saddam gururlu bir kişiydi. Irak'ın şerefini de savunması gerekirdi, hatalı ya da zayıf olduğunu göstermek istemiyordu.''





Aziz'in gururun akılcılığın önüne geçmesi peki ülkenin yok olmasına neden olmadı mı sorusuna yanıtı ise, ''Bizler Arabız, Arap milliyetçisi. Gurur duymalıyız'' oldu.





Kilit isim



Tarık Aziz uzun dönem Saddam Hüseyin rejiminin uluslararası yüzü olarak bilindi.





Kuveyt'in işgali sırasında Irak Dışişleri Bakanı olan Tarık Aziz, daha sonra Başbakan Yardımcılığı görevine getirilmişti.





Saddam Hüseyin'e yakın çevredeki tek Iraklı Hristiyan olan ve iyi eğitimiyle bilinen Aziz, Irak liderinin eylemlerini ve gerekçelerini tüm dünyaya anlatmakla görevliydi.





Başkent Bağdat'ın düşmesinden kısa süre sonra, 24 Nisan 2003 tarihinde ABD güçlerine teslim oldu.





Aziz hakkında toplam dört ayrı dava açıldı. 2009 yılında, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.





Bu davada 1992 yılında, ekonomik yaptırımlar sırasında çıkar sağladığını düşündükleri 40'ı aşkın tüccarın infazından suçlu bulundu.





Ayrıca Kürtlerin yerlerinden sürülmesi suçlamaları ile ilgili olarak yedi yıl hapis cezası aldı.





Ancak insanlığa karşı suç işlediği iddialarından aklandı.



Daima masumiyetini savunan, ancak kişisel olarak kendisini Saddam Hüseyin'den uzak tutmayan Aziz, bugüne kadar yaptıklarının hep siyasi olduğunu ve Iraklıların toplu katliamlarında hiçbir sorumluluğu olmadığını dile getirdi.



Devrik Irak lideri Saddam Hüseyin ise, Aralık 2006'da idam edilmişti.

