'Saddam'a benzetildim davacıyım'

İbrahim Tatlıses, Fox TV'de yayınlanan "Bizden Kaçmaz" programında, Irak'ın idam edilen Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e benzetildiğini öne sürerek 20 bin YTL manevi tazminat istedi.



Avukatı Hayati Şahin aracılığı ile mahkemeye başvuran Tatlıses, 24 Eylül 2008'de yayınlanan programda, kendisi ile Saddam Hüseyin'in fiziksel olarak birbirine benzetilmesine tepki gösterdi. Tatlıses mahkemeye sunduğu dilekçesinde şunları söyledi: "Davaya konu programda, bütün dünyanın nefretine sebep olan, uluslararası terörist ilan edildiği için ülkesi işgal edilen, kendi halkını kimyasal silah kullanarak katliam yaptığı iddiasıyla yargılanan ve idam edilen Saddam Hüseyin'e benzetildim. Bu benzetmeyle gururum incinmiştir." Tatlıses, Fox TV'de ses ve görüntülerine yer verilmesinin, eserlerinin kullanılmasının engellenmesini istedi ve yayınların önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etti.

