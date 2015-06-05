Saddam Hüseyin'in sağkolu öldü

Irak'ta Baas rejimi döneminde, Başbakan Yardımcısı başta olmak üzere birçok üst düzey görevlerde bulunan ve Saddam Hüseyin'in en yakın danışmalarından Tarık Aziz'in sağlık sorunları nedeniyle öldüğü bildirildi.

Nasiriye Valisi Birinci Yardımcısı Adil Dahil, yaptığı açıklamada, Aziz'in öldüğünü duyurdu. Dahil, "79 yaşındaki Aziz, Nasiriye Hapishanesi'nden geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye sevk edildi. Aziz, bugün kaldırıldığı el-Hüseyin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" dedi.

Cezaevinde tutuklu bulunan Aziz'in ilerlemiş yaşı nedeniyle bazı sağlık sorunları yaşadığı ve buna bağlı olarak geçirdiği kalp krizi sebebiyle öldüğü kaydedildi.

Aziz kimdir?

Saddam Hüseyin'in en güvenilir adamlarından biri olarak uzun süre Irak'ta üst düzey görevlerde bulunan Tarık Aziz, 1936 senesinde Musul kentinde dünyaya geldi. Saddam Hüseyin ile yolu 1950 yılında kesişen Aziz, 1974'te Enformasyon Bakanlığı görevini üstlendi. Aziz yükselişini 1977'de Devrimci Komuta Konseyi'ne katılarak sürdürdü.

1979 yılında Irak'ın Başbakan Yardımcısı görevine getirilen Aziz'in bu görevine, ABD'nin 2003 yılında gerçekleştirdiği Irak'a müdahalesinin ardından Amerikan güçlerine teslim olmasına kadar devam etti. 24 yıllık Saddam Hüseyin iktidarı döneminde, yerini koruyabilmiş az sayıda devlet görevlisinden biri olan Aziz, Irak'ta üst düzey görev alabilmiş tek Hıristiyan idi.

Irak Ceza Mahkemesi tarafından Aziz'e siyasi partileri tasfiye etme suçundan dolayı idam cezası verilmişti. Ayrıca daha sonra aynı mahkeme tarafından Kürt Barzani Aşireti'ni tasfiye etme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.