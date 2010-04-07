Saddam Hüseyin'in kızına kırmızı bülten

T24- Uluslararası polis örgütü Interpol, Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in kızlarından biri hakkında Bağdat’taki bombalı saldırılara maddi destek verdiği gerekçesiyle tutuklama emri yayımladı.
Interpol’ün internet sitesinde yayımlanan tutuklama emrinde, Irak hükümeti, Saddam Hüseyin’in kızı Rağad’ı Irak’taki terörist eylemlere maddi destek sağlamakla suçluyor. Rağad’ın geçen eylül ayında isyancıların lideri İzzet İbrahim El Duri’ye yazdığı iddia edilen bir mektupta Saddam Hüseyin’in kızı, Duri’den Bağdat’taki hükümet binalarına yönelik saldırıları arttırmasını istiyor.