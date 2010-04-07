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Dünya

Saddam Hüseyin'in kızına kırmızı bülten

Interpol, Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in kızlarından biri hakkında tutuklama emri yayımladı.

07 Nisan 2010 03:00

T24- Uluslararası polis örgütü Interpol, Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in kızlarından biri hakkında Bağdat’taki bombalı saldırılara maddi destek verdiği gerekçesiyle tutuklama emri yayımladı.


Interpol’ün internet sitesinde yayımlanan tutuklama emrinde, Irak hükümeti, Saddam Hüseyin’in kızı Rağad’ı Irak’taki terörist eylemlere maddi destek sağlamakla suçluyor. Rağad’ın geçen eylül ayında isyancıların lideri İzzet İbrahim El Duri’ye yazdığı iddia edilen bir mektupta Saddam Hüseyin’in kızı, Duri’den Bağdat’taki hükümet binalarına yönelik saldırıları arttırmasını istiyor.

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